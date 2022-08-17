Новое кардиоотделение появилось в Барнауле

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи жителям Алтайского края и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в БСМП №2 открыто новое кардиологическое отделение, сообщает пресс-центр Министерство здравоохранения Алтайского края. На его базе будут оказывать плановую кардиологическую помощь, в том числе пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, пороками клапанного аппарата, нарушениями ритма сердца и проводимости.

Кардиологическое отделение открыто в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитано на 30 коек. Обследование жителей региона планируют проводить на оборудовании с привлечением передовых медицинских технологий. Уже закуплено и работает современное кардиооборудование, в том числе суточные мониторы ЭКГ, эхокардиограф, к 2023 году ожидают поставку ангиографа.

— Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Специалисты нашего отделения будут оказывать плановую помощь преимущественно пациентам с хронической сердечной недостаточностью, которым периодически требуется госпитализация с целью оценки их состояния и корректировки лечения. Это главное отличие от кардиодиспансера, —рассказывает Александр Берестенников, главный врач БСМП №2.

В отделении будут госпитализировать пациентов из поликлиник региона и по скорой, если у пациента наряду с другими заболеваниями имеется органическая кардиопатология. Сейчас в отделении проходят лечение 13 пациентов.

— В будущем мы планируем еще заняться восстановлением нарушения ритма, в частности, электроимпульсной терапией. То есть пациенты, имеющие персистирующую форму фибрилляции предсердий, пароксизмальную форму фибрилляции, после дополнительного обследования будут подвержены вмешательству электроимпульсной терапии. В последующем, когда мы будем восстанавливать ритм, мы планируем наблюдать этих пациентов на амбулаторном этапе, потому что первый год после данного вмешательства требует коррекции. Поэтому наше отделение будет направлено на оказание помощи и стационарно, и в последующем на сопровождение пациентов на амбулаторной этапе, — отмечает Наталья Горбачёва, заведующая кардиологическим отделением БСМП №2.

Ранее редакция рассказывала, что после начала пандемии новосибирцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний.