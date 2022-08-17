Рекламодателям

Новое кардиоотделение появилось в Барнауле

  • 17/08/2022, 13:25
Сердечно-сосудистые заболевания
Сейчас в отделении проходят лечение сердечно-сосудистых заболеваний 13 пациентов.

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи жителям Алтайского края и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в БСМП №2 открыто новое кардиологическое отделение, сообщает пресс-центр Министерство здравоохранения Алтайского края. На его базе будут оказывать плановую кардиологическую помощь, в том числе пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, пороками клапанного аппарата, нарушениями ритма сердца и проводимости.

Кардиологическое отделение открыто в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитано на 30 коек. Обследование жителей региона планируют проводить на оборудовании с привлечением передовых медицинских технологий. Уже закуплено и работает современное кардиооборудование, в том числе суточные мониторы ЭКГ, эхокардиограф, к 2023 году ожидают поставку ангиографа.

— Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Специалисты нашего отделения будут оказывать плановую помощь преимущественно пациентам с хронической сердечной недостаточностью, которым периодически требуется госпитализация с целью оценки их состояния и корректировки лечения. Это главное отличие от кардиодиспансера, —рассказывает Александр Берестенников, главный врач БСМП №2.

В отделении будут госпитализировать пациентов из поликлиник региона и по скорой, если у пациента наряду с другими заболеваниями имеется органическая кардиопатология. Сейчас в отделении проходят лечение 13 пациентов.

— В будущем мы планируем еще заняться восстановлением нарушения ритма, в частности, электроимпульсной терапией. То есть пациенты, имеющие персистирующую форму фибрилляции предсердий, пароксизмальную форму фибрилляции, после дополнительного обследования будут подвержены вмешательству электроимпульсной терапии. В последующем, когда мы будем восстанавливать ритм, мы планируем наблюдать этих пациентов на амбулаторном этапе, потому что первый год после данного вмешательства требует коррекции. Поэтому наше отделение будет направлено на оказание помощи и стационарно, и в последующем на сопровождение пациентов на амбулаторной этапе, —  отмечает Наталья Горбачёва, заведующая кардиологическим отделением БСМП №2.

 

Ранее редакция рассказывала, что после начала пандемии  новосибирцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Фото с сайта Министерства здравоохранения Алтайского края

421

Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Алтай

Теги : сердечно-сосудистые заболевания кардиологическое отделение


Комментировать

пока нет комментариев
цифровизация

Первый в мире цифровой двойник речного бассейна создадут в Кузбассе

Он позволит оперативно получать объективные данные о том, что происходит на водных объектах региона, предсказать и предотвратить возможные проблемные ситуации.
Читать статью >>
ребрендинг

Придется ли компаниям в России менять латинские названия на кириллицу?

Пока непонятно, но федеральный закон разрабатывается, а компании потихоньку тестируют реакцию потребителей на ребрендинг.
Читать статью >>
комплексная застройка Академгородка

Комплексная застройка в Академгородке — за или против?

У противников и сторонников концепции комплексной застройки микрорайона Щ своя «группа поддержки» в лице местных депутатов.
Читать статью >>
Особая экономическая зона в Иркутске

В особой экономической зоне «Ворота Байкала» новый резидент

Инвестор готов вложить 2,9 млрд руб в строительство отеля.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Первый в мире цифровой двойник речного бассейна создадут в Кузбассе

17/08/2022, 13:57

Придется ли компаниям в России менять латинские названия на кириллицу?

17/08/2022, 13:45

В Новосибирске экс-полицейский избежал наказания за сбитого пешехода

17/08/2022, 12:53

Алтайские таможенники пресекли вывоз из России более 20 тонн сахара

17/08/2022, 12:11
Популярное

Синоптики обещают новосибирцам прохладный и дождливый сентябрь

17/08/2022, 10:53

Полномасштабная атомная война между РФ и США приведет к голодной смерти более пяти млрд человек

16/08/2022, 15:17

Wildberries сменил название сайта

16/08/2022, 10:13

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза

16/08/2022, 17:04

Более 50 тысяч клиентов ВТБ получили выплаты на детей от 8 до 17 лет

16/08/2022, 16:21

Новосибирская компания в два раза ускорила производство дверей

16/08/2022, 11:53
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска