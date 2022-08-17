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Придется ли компаниям в России менять латинские названия на кириллицу?

  • 17/08/2022, 13:45
Автор:
ребрендинг
Пока непонятно, но федеральный закон разрабатывается, а компании потихоньку тестируют реакцию потребителей на ребрендинг.

Маркетплейс Wildberries на сутки сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки» (дословный перевод английского названия). Новое название с изображениями разных сортов ягод было размещено на главной странице сайта.

Wildberries сменил название сайта

Wildberries сменил название сайта

Однако через сутки пресс-служба компании сообщила, что это была часть рекламной акции.

— Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» ― это часть маркетинговой акции «Черная пятница», которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт, — отмечалось в сообщении.

В итоге на главной странице сайта было размещено старое название и осталось изображение разных сортов ягод.

Редакция попросила экспертов по маркетингу и брендингу прокомментировать это решение компании с точки зрения бизнес-решения.

Владимир Томко, директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин»:

ребрендинг компаний— Итак, что по поводу внезапного перехода. Шаг это, конечно, громкий, но с моей точки зрения — абсолютно бестолковый. У маркетплейса невероятно высокая накопленная известность, их отделения есть в самых глухих уголках страны. Что получается: если они меняют название, им предстоит грандиозная работа, например по «переодеванию» тысяч пунктов выдачи. И это очевидно многомиллионные затраты, размазанные по времени — взмахом волшебной палочки тут ничего не сделать.

«Политически» этот ход, возможно, правильный, но опять же ― зачем? Показать российскость компании? Ну и так все знают, что это российский бизнес. Тотальный отказ от латиницы и англицизмов — это, скорее, сиюминутное помутнение. Английский язык никуда не делся, как бы этого кто-то не хотел.

И да. «Вайлдбериз» — абсолютно народный бренд. И никакие ягодки его более народным не сделают. Так что пусть это будет, скажем так, удачным пиар-ходом, а не взвешенным решением. Потому что дурной пример заразителен.

После заявления пресс-службы компании о рекламной акции Владимир Томко добавил:

— Что и требовалось доказать: это просто удачный ход. Однодневная акция по привлечению внимания.

Надежда Исхакова, международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ»:

— На мой взгляд, анализировать эту ситуацию нужно оглянувшись на заседание комиссии СФ по информационной политике, которое проходило в мае. Там была серьезная дискуссия по поводу того, что в России очень много названий на латинице, англоязычных, а на кириллице в процентном соотношении — мало. Члены комитета предложили: чтобы не забывать нашу отечественную идентичность, культурный код использовать названия в кириллице. Насколько я знаю, этот документ еще разрабатывается, но не исключаю, что решение Wildberries  — это попытка посмотреть на реакцию рынка, потребителей, партнеров, первый шаг к тому, чтобы аудитория привыкала к новому названию, чтобы кириллица ее не отпугивала, чтобы публика ее принимала. Wildberries  — отличная народная масштабная площадка, поэтому у нее есть возможность быстро «поймать» большую реакцию.

При этом изменить на сайте название — это не означает, что нужно нести какие-то реальные затраты в виде вывесок в пунктах выдачи товара или смены логотипов на грузовых машинах, которые перевозят товар. Малыми затратами они провели тестирование.

Что лично у меня вызывает интерес в этой ситуации — использование разных шрифтов в написании названий на латинице и кириллице. На латинице используются заглавные буквы, графический шрифт, что отражает айдентику бренда. Название «Ягодки» написано с применением old-school шрифта, как будто курсивом от руки. У меня возник вопрос — почему не сохранили айдентику?

Следующий момент для анализа: зачем использовано уменьшительно-ласкательное слово? Почему не «Ягоды»? А если говорить о дословном переводе, то не «Дикорастущие ягоды»? Это оставляет вопросы…

Стоит напомним, что попытку перейти в кириллицу мы недавно видели у McDonald’s в России: «Вкусно — и точка». В данном случае они не стали придумывать новое название на латинице, а придумали на кириллице. Думаю, это подтверждение того, что, скорее всего, в ближайшее время мы увидим тренд на смену названий. Стартапам, новым собственникам компаний также нужно задумываться, как будет называться их бренд, вольются ли они в зарождающийся тренд или не станут его учитывать. Наблюдать за этим будет очень интересно. Ключевое влияние на этот тренд, конечно, окажет тот факт, будет ли принят федеральный закон или нет. Пока к нему много вопросов. Нужно ли будет оформлять новые товарные знаки, менять вывески на зданиях и т.д.?

Wildberries ― международный маркетплейс. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. В 2021 году оборот компании составил 844 млрд рублей (+93%). По данным Forbes, по биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд долларов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Coca-Cola сменит бренд в России.

Фото pixabay ― qimono

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ребрендинг маркетинг бизнес


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