«Северное» кладбище может занять новые территории в Новосибирске

«Северное» кладбище в Калининском района увеличится в размере. Оно станет больше на 25 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на портале «Электронная демократия».

На данный момент запрашивается разрешение на возможное расширение.

Для присоединения земли нужно изменить ее статус с территории отдыха и оздоровления на ритуальную деятельность.

Обсуждение проекта проводилось с 19 по 29 октября.

Северное кладбище основано в середине XX века. Кладбище занимает достаточно крупный, хорошо расчищенный и распланированный лесистый участок.

Ранее редакция сообщала о том, что юные видеоблогеры ловили хайп на осквернении могил под Новосибирском.