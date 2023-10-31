«Северное» кладбище может занять новые территории в Новосибирске

«Северное» кладбище в Калининском района увеличится в размере. Оно станет больше на 25 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на портале «Электронная демократия».
На данный момент запрашивается разрешение на возможное расширение.
Для присоединения земли нужно изменить ее статус с территории отдыха и оздоровления на ритуальную деятельность.
Обсуждение проекта проводилось с 19 по 29 октября.
Северное кладбище основано в середине XX века. Кладбище занимает достаточно крупный, хорошо расчищенный и распланированный лесистый участок.
Ранее редакция сообщала о том, что юные видеоблогеры ловили хайп на осквернении могил под Новосибирском.
Фото: Freepik — freepik
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