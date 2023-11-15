В зоне СВО погиб Дмитрий Белоусов из Новосибирской области

38-летний боец из Черепановского района Новосибирской области Дмитрий Белоусов погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

В обычной жизни Дмитрий работал на заводе металлоконструкций в Новосибирске. Был женат. В сентябре этого года отправился добровольцем в зону СВО. Погиб на территории ЛНР.

– Прощание с Белоусовым состоится 15 ноября в сельском клубе поселка Привольный, – говорится в сообщении.

Напомним, что многодетный отец из Новосибирской области погиб в зоне СВО. У него остались трое сыновей, дочь, жена и родители.

Ранее редакция сообщала о том, что 51-летний боец Евгений Хожиев погиб в зоне СВО.