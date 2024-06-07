«Сибстекло» заплатило 6 млн рублей за загрязнение воздуха в Новосибирске

Общественник Евгений Митрофанов опубликовал ответ из управления Росприроднадзора по поводу выброса вредных веществ новосибирским предприятием ООО «Сибстекло». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Как говорится в ответе, в ноябре 2023 года при проведении плановой проверки предприятия Росприроднадзор выявил выброс вредных веществ. Размер ущерба составил 6,2 млн рублей.
— Выявили в ноябре 2023 года. Иск до сих пор не подан, — возмущается Митрофанов.
В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию:
— Осенью прошлого года жители Новосибирска жаловались на загрязнение воздуха предприятием ООО «Сибстекло». Проверки показали, что компания долгое время осуществляла выбросы в воздух с превышением ПДК вредных веществ. Экологический вред оценен в более чем 6,2 млн рублей — всю сумму ООО «Сибстекло» оплатило добровольно.
Как пояснили редакции Infopro54 в пресс-службе ООО «Сибстекло», основной причиной превышения установленных нормативов выбросов стал сбой в работе технологического оборудования.
— Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, — подчеркнули в компании.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что ООО «Сибстекло» является экологически ответственной компанией и возмещает причиненный вред в добровольном порядке.
В настоящее время на предприятии выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений:
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибстекло» увеличило мощности по обработке отходов.
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