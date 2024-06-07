«Сибстекло» заплатило 6 млн рублей за загрязнение воздуха в Новосибирске

Общественник Евгений Митрофанов опубликовал ответ из управления Росприроднадзора по поводу выброса вредных веществ новосибирским предприятием ООО «Сибстекло». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Как говорится в ответе, в ноябре 2023 года при проведении плановой проверки предприятия Росприроднадзор выявил выброс вредных веществ. Размер ущерба составил 6,2 млн рублей.

— Выявили в ноябре 2023 года. Иск до сих пор не подан, — возмущается Митрофанов.

В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию:

— Осенью прошлого года жители Новосибирска жаловались на загрязнение воздуха предприятием ООО «Сибстекло». Проверки показали, что компания долгое время осуществляла выбросы в воздух с превышением ПДК вредных веществ. Экологический вред оценен в более чем 6,2 млн рублей — всю сумму ООО «Сибстекло» оплатило добровольно.

Как пояснили редакции Infopro54 в пресс-службе ООО «Сибстекло», основной причиной превышения установленных нормативов выбросов стал сбой в работе технологического оборудования.

— Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, — подчеркнули в компании.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что ООО «Сибстекло» является экологически ответственной компанией и возмещает причиненный вред в добровольном порядке.

В настоящее время на предприятии выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений:

проведена дополнительная герметизация пламенного пространства печи №2;

внесены корректировки в производственный процесс с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду;

проведена инвентаризация стационарных источников выбросов;

разработан проект нормативов допустимых выбросов, на который получено положительное экспертное заключение, Роспотребнадзором выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора подана заявка на актуализацию данных объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибстекло» увеличило мощности по обработке отходов.