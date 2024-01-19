Новое оборудование получила больница под Новосибирском

В Кольцово клиническая больница №1 получила новое оборудование. Больница специализируется на реабилитации детей и взрослых с поражением ЦНС.
— В 2023 году реабилитационная служба НКРБ № 1 получила самое современное оборудование на сумму более 35 миллионов рублей в том числе тренажеры с биологической обратной связью, — говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области.
В больницу доставили 67 единиц оборудования. Так, например, больница получила: стабилоплатформу, тренажер баланса, вертикализаторы, беговые дорожки, подъемники и так далее.
Движения на подобных тренажерах даются пациентам очень тяжело. Однако при помощи специальной программы это делать легче. Реабилитация выглядит, как компьютерная игра.
Напомним, что в 2023 году реабилитацию прошли около 30 тысяч человек.
Ранее редакция сообщала о том, что новый корпус больницы №34 откроют в феврале в Новосибирске.
Фото с сайта Минздрава Новосибирской области
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