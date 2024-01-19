Врачи назвали смертельную дозу алкоголя

По словам врача Кирилла Данишевского, употребив литр водки без закуски и ни разу при этом не отлучившись в уборную, можно умереть, передает радиостанция «Говорит Москва». Причиной смерти в таком случае становится именно высокая концентрация алкоголя в организме, которая приводит к его отравлению.

Специалист уточнил, что, если выпить 400 миллилитров чистого спирта в течение двух часов, это неминуемо приведет к смертельному исходу. Аналогичный результат следует ожидать и после двух бутылок водки по 0,5.

Тем не менее, четыре бутылки вина или даже ведро пива вряд ли способны повысить концентрацию алкоголя до летального уровня.

Данишевский утверждает, что в нашей стране смерть от пьянства зачастую не связана с опьянением. Бывает, что смерть настигает уже после первой или второй основательной «пьянки» в жизни.

Кроме того, специалист упомянул о «внезапных коронарных смертях по понедельникам». Речь идет о случаях, когда смерть наступает от неравномерного сердцебиения, вызванного интоксикацией после длительного приема алкоголя, которое продолжается с вечера пятницы до воскресенья.

В заключение Кирилл Данишевский добавил, что одной из частых причин «пьяной» смерти являются травмы.

Ранее редакция сообщала, что продажа безалкогольного пива подросткам может попасть под запрет.