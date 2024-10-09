В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за обрушения берега реки

В Новосибирске может быть объявлен режим повышенной готовности в связи с размытием берега реки 1-я Ельцовка в микрорайоне Нахаловка. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте мэрии.

Особую опасность представляет берег реки в районе дома № 12 по улице 2-й Сухарной Береговой.

Если мэрия примет соответствующее постановление и введёт режим, то все органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая спасателей и департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, перейдут в состояние повышенной готовности.

Департаменту ЖКХ также поручили найти жилые помещения маневренного фонда для переселения жильцов дома, находящегося на опасном участке.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность.