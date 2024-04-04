Нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе» нашли в Сибири

Спецслужбы вычислили пособников террористов, которые переводили деньги убийцам, чтобы те купили оружие и транспорт.

Задержание происходило сразу в нескольких регионах. Все фигуранты являются выходцами из Центральной Азии.

Омский пособник, например, непосредственно занимался вербовкой и финансированием исполнителей.

― В ближайшее время всем им будет предъявлено обвинение по статье «Террористический акт», ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

На днях в Москве был задержан Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления.

На данный момент следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам, которые причастны к теракту. Но на этом работа следователей еще не окончена, сыщики продолжают устанавливать всех, кто стоит за этой страшной трагедией.