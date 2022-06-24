Сергея Проничева оставили под домашним арестом еще на 3 месяца

Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление, которым продлил домашний арест предпринимателю Сергею Проничеву: до 27 сентября 2022 года.

Постановление не вступило в силу.

Напомним, уголовное дело в отношении Сергея Проничева и журналиста Николая Сальникова было возбуждено после появления сюжета, повествующего о криминальном прошлом новосибирских политиков, связанных со спортклубом «Успех». Авторы фильма анонсировали следующие серии и, по предварительной информации, некоторым из показанных в сюжете политиков предлагали сделку по оплате невыхода продолжения в широкое медиапространство.

Проничев и Сальников были задержаны в апреле 2021 года. Изначально оба подозреваемых находились под стражей. В сентябре представитель защиты Сергея Проничева сообщала о его противоправном переводе в карцер. В апреле 2022 года Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство защитника Сергея Проничева об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого с заключения под стражу на более мягкую. Проничева отправили под домашний арест на 2 месяца.

Ранее редакция сообщала, что Николаю Сальникову вынесли приговор в феврале 2022 года.