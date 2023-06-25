В Новосибирске начался флешмоб «Город танцует»

На площади им. Ленина состоялось открытие танцевальных мастер-классов от знаменитых хореографов и танцоров. В программе шоукейсы от ведущих танцевальных школ, центров и коллективов города Новосибирска, а также флешмоб «Город танцует».

В проекте принимают участие: Егор Дружинин, актёр, кинорежиссёр, хореограф, заслуженный артист России; Александр Тронов, танцор, хореограф-постановщик, актёр, режиссёр, участник и хореограф «Танцы» на ТНТ, наставник «Новые танцы» на ТНТ, режиссёр-постановщик «Битва каверов» на СТС, хореограф нового сезона «Музыкальная интуиция» на ТНТ; Владислав Ананьев, многократный чемпион России и СНГ, мировой чемпион 2016 года (соло), вице-чемпион 2018 года (соло), полуфиналист «Новые танцы», финалист второго сезона «Новые танцы».

Ранее редакция сообщала о программе мероприятий на День города в Новосибирске.