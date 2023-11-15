Влюбленные рыси показали чувства в Новосибирском зоопарке (видео)

Сибирские рыси Буся и Лекс проявляют любовь в новосибирском зоопарке. Они тщательно вылизывают друг друга. Такой момент засняла посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.
Прижавшись сибирские рыси проявляют заботу и внимания. Самозабвенно и упорно вылизывая друг друга пока на них направлены глаза многих новосибирцев, посетивших зоопарк.
Началась проявление любви почти от макушки и дошло до нижней части.
— Сколько они уже так. Минут 10? А до нас сколько было? — задается вопросом оператор Анна Новикова в видео.
Также она отметила, что рыси не повели головами даже при появлении оленя.
Ранее редакция сообщала о том, что кормление сибирской рыси показал новосибирский зоопарк.
Фото/видео предоставлено Анной Новиковой
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