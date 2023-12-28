Новогодняя елка сгорела в квартире новосибирской девятиэтажки

В Калининском районе Новосибирска в одной из квартир девятиэтажного дома вспыхнула новогодняя елка.

— 27 декабря в 20:22 пожарные МЧС России среагировали на сообщение о возгорании на улице Народной. В течение 7 минут прибыли на место вызова. За 18 минут пожарные ликвидировали открытое горение и провели эвакуацию жителей, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что на 7 этаже в квартире горела елка и домашние вещи.

Хозяйка самостоятельно покинула квартиру до приезда сотрудников МЧС. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 4 человека, среди которых один ребенок.

В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.

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