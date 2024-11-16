Новосибирцам необходимо копить на квартиру на вторичке 7,5 лет

Жителям Новосибирской области, чтобы купить квартиру на вторичном рынке, в среднем потребуется 7,5 года при стоимости квартиры 6,4 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики компании «Мир квартир». Стоит отметить, что жители региона должны откладывать на будущую сделку всю зарплату — порядка 71,7 тысяч рублей.

Согласно исследованию легче всего приобрести квартиру на вторичном рынке жителям Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа — 3,8 лет. Дольше всего — жителям Дагестана (почти 16 лет), а также Ингушетии, Севастополя и Крыма (примерно по 13 лет).

Независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев отмечает, что на конец 3 квартала 2024 года разница в цене квадратного метра в квартирах улучшенного качества на первичном и вторичном рынках по Новосибирской области отличались на 32%, по Новосибирску — на 26%.

По наблюдениям аналитиков «Яндекс Недвижимости» за 10 месяцев 2024 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке Новосибирска вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее редакция сообщала, что почти на 20% упал объем продаж апартаментов в Новосибирске.