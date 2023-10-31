«Новосиб, пока»: в Новосибирске прошел концерт Павла Воли

В Новосибирске прошёл концерт комика Павла Воли. Выступление было организовано в «Локомотив-Арене». Об этом сообщает сам комик на своей страницы в ВКонтакте.

Также комик выложил короткое видео с своего концерта. На нем можно увидеть полный аншлаг в зале. Таким образом, в главном зале арены находилось порядка 5 тысяч человек.

― До встречи через год. Сделаем два концерта, чтобы точно попали все желающие, ― отметил Воля.

Многим зрителям не понравилось, что артист со сцены назвал город «Новосибом». Но большинство поклонников все-таки простили известному ведущему такую вольность, потому что и сами иногда сокращают Новосибирск до «Нска» или «Сиба».

Ранее редакция сообщала о том, что концерт INSTASAMKA в Новосибирске заинтересовал общественников.