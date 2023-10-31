Первая концессия по строительству комплекса по переработке ТКО подписана в Новосибирске

Правительство Новосибирской области в лице министра ЖКХ Дениса Архипова и директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков подписали концессионное соглашение о строительстве Левобережного комплекса по переработке ТКО. Он будет расположен на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района в 3,3 км от села Верх-Тула.
Андрей Зыков сообщил, что на территории комплекса по переработке ТКО будут созданы условия для сортировки 100% отходов. Из мусора будут выбираться вторичные материальные фракции для переработки, органическая часть будет компостироваться. Кроме того, часть отходов пойдет на изготовление RDF-топлива. В итоге на захоронение будет направляться 22% от поступившего мусора.
— На комплексе по переработке ТКО будут захоранивать «сухие хвосты» — отходы, которые пока в замкнутый цикл экономики включить невозможно, — подчеркнул Зыков.
По словам замгубернатора Новосибирской области Сергея Семки, создание современной системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза, определено указом президента Российской Федерации.
— В Новосибирской области разработка нового концессионного соглашения проводилась правительством региона при постоянном взаимодействии с депутатским корпусом, экспертами, общественностью и при четком соблюдении природоохранного законодательства, — отметил Семка.
Напомним, «Спецавтохозяйство» также выиграло конкурс на концессию по Правобережному комплексу по переработке ТКО в Раздольном. Однако, с местом его размещения не согласны общественники, которые отстаивают свою точку зрения в судах. После запуска двух новых комплексов по переработке ТКО правительство региона рассчитывает закрыть Хилокскую и Гусинобродскую свалки, которые уже исчерпали свои ресурсы.
Ранее редакция сообщала о том, что экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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