Первая концессия по строительству комплекса по переработке ТКО подписана в Новосибирске

Правительство Новосибирской области в лице министра ЖКХ Дениса Архипова и директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков подписали концессионное соглашение о строительстве Левобережного комплекса по переработке ТКО. Он будет расположен на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района в 3,3 км от села Верх-Тула.

Как уточнила пресс-служба правительства, объем инвестиций в проект составит более 3,2 миллиардов рублей. Комплекс по переработке ТКО сможет принимать около 300 тыс тонн твердых коммунальных отходов в год. Ввести в эксплуатацию объект концессионер должен через 24 месяца после регистрации договоров аренды земельных участков на которых будет размещен комплекс по переработке ТКО.

Андрей Зыков сообщил, что на территории комплекса по переработке ТКО будут созданы условия для сортировки 100% отходов. Из мусора будут выбираться вторичные материальные фракции для переработки, органическая часть будет компостироваться. Кроме того, часть отходов пойдет на изготовление RDF-топлива. В итоге на захоронение будет направляться 22% от поступившего мусора.

— На комплексе по переработке ТКО будут захоранивать «сухие хвосты» — отходы, которые пока в замкнутый цикл экономики включить невозможно, — подчеркнул Зыков.

По словам замгубернатора Новосибирской области Сергея Семки, создание современной системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза, определено указом президента Российской Федерации.

— В Новосибирской области разработка нового концессионного соглашения проводилась правительством региона при постоянном взаимодействии с депутатским корпусом, экспертами, общественностью и при четком соблюдении природоохранного законодательства, — отметил Семка.

Напомним, «Спецавтохозяйство» также выиграло конкурс на концессию по Правобережному комплексу по переработке ТКО в Раздольном. Однако, с местом его размещения не согласны общественники, которые отстаивают свою точку зрения в судах. После запуска двух новых комплексов по переработке ТКО правительство региона рассчитывает закрыть Хилокскую и Гусинобродскую свалки, которые уже исчерпали свои ресурсы.

Ранее редакция сообщала о том, что экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством.