Пациента психбольницы, напавшего на медсестру, арестовали в Новосибирске

Обвиняемому в покушении на убийство медсестры избрали меру пресечения в Железнодорожном районном суде Новосибирска. Заседание проходило в закрытом режиме.

― Помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Пронина поддержала в суде ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летнего мужчины, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, 26 октября сибиряк, находясь в психиатрической больнице №3, с целью убийства потерпевшей, с помощью шуруповерта нанес ей телесные повреждения. Довести до конца свой замысел пациенту не удалось, так как на помощь медсестре подоспели ее коллеги. Пока вызывали скорую, буйный пациент выпрыгнул из окна и скрылся.

В ближайшей мусорке сибиряк нашел теплые вещи, переоделся и отправился домой в Черепановский район. Он понимал, что его уже ищут полицейские, поэтому выбрал путь по железной дороге. Пешком Виталий Б. прошел более ста километров. О подробностях побега он рассказал оперативникам.

― Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключение под стражу сроком на 1 месяц 26 суток до 26 декабря 2023 года. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре района, ― добавили в ведомстве.