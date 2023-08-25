Новосибирца, который прятал на балконе убитую жену, арестовали на 2 месяца

Калининский районный суд избрал меру пресечения сибиряку, подозреваемому в убийстве жены.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца, до 23 октября 2023 года, — сообщил судебный департамент Новосибирской области.

Мужчина сознался в преступлении и уже сожалеет о случившемся. Но вряд ли дети погибшей смогут простить сожителя, который так жестоко расправился с их родным человеком.

Напомним, семейная драма произошла 18 августа. Конфликт между супругами разгорелся в Зальцовском парке Новосибирска на почве ревности. Уже там на женщину обрушились первые удары. Всю дорогу до дома Дмитрий жестоко избивал суженную. Когда она падала на землю, то изверг наносил удары ногами по голове и лицу. В итоге в почти бессознательном состоянии муж за волосы притащил женщину домой. Утром он обнаружил, что жена мертва.

— Сначала подозреваемый спрятал тело погибшей на балкон, а через несколько дней вывез его из квартиры в ближайший парк, где спрятал в кустах,— рассказали в Следственном комитете.

Первыми тревогу об исчезновении сибирячки забили ее коллеги по работе. Затем к поискам подключились дети погибшей. В итоге следователи задержали Дмитрия? и он показал им, куда вывез тело.