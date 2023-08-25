Регионы заинтересовались проектом школы с атриумом в Новосибирске

К проекту школы №220 в Новосибирске проявляют интерес другие регионы. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— С особенностями этой школы попросили познакомиться коллеги их Хабаровска. Приезжала компетентная комиссия, чтобы посмотреть проект, — рассказал мэр на пресс-конференции.

Напомним, школа №220 на ул. Заровного,1 имеет нетиповую форму и планировку. Главной особенностью образовательного учреждения является наличие атриума вместо традиционного актового зала. Школа рассчитана на 825 учащихся. Построено учреждение в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Младшие классы начали учиться в новом здании уже в мае. Для остальных двери школы откроются 1 сентября.

К 1 сентября 2023 года в Новосибирске планируется открыть две новые школы — №54, 220, а также четыре школы после капитального ремонта — №61, 167, 146 и здание бывшей школы №180. В общей сложности это даст 3300 новых мест. При этом 30% школ в регионе работает во вторую смену. Чтобы стабилизировать ситуацию по второй смене, в ближайшие четыре года в области нужно построить около 20 школ.

Ранее редакция сообщала, что министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук покидает свой пост.