Блогер, раскритиковавшая новосибирских мужчин, пожаловалась на угрозы

Накануне новосибирская блогерша Kallina4ka после поездки в Дагестан раскритиковала сибирских мужчин за внешний вид. Эмоциональный видеоролик девушка опубликовала на своей страничке в запрещенной сети. Однако те не остались в долгу и стали оставлять гневные комментарии с угрозами Анне Калининой и ее родственникам.

В беседе с изданием КП-Новосибирск Анна рассказала, что поделилась своим сугубо личным мнением, на которое, уверена, имеет право. По ее словам, в видео она никого не оскорбляла, не унижала, не обобщала и не сравнивала.

— Я никого не пыталась оскорбить. А то, что мужчины приняли это на свой счет, думаю, это в них проблема! Значит я задела их, и это действительно правда. Вот и все, — сделала выводы девушка.

Анна поделилась, что в сети начали поступать угрозы и при этом на нее льется бесконечный поток оскорблений.