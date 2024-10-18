Житель Новосибирска заплатит штраф за запуск БПЛА

Житель Новосибирска был оштрафован за нарушение правил использования квадрокоптера над зданием Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

Новосибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства, касающегося использования воздушного пространства.

— В августе текущего года местный житель осуществил запуск не поставленного на учет беспилотного летательного аппарата в районе Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» на удалении менее 10 км от контрольной точки аэродромов Новосибирск (Ельцовка) и Новосибирск (Гвардейский) в отсутствие разрешения органов обслуживания воздушного движения на выполнение полетов, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По инициативе транспортного прокурора владелец беспилотного летательного аппарата был привлечён к административной ответственности и обязан уплатить штраф в размере 32 тысяч рублей.

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