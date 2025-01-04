Новосибирца, переевшего шашлык, спасли кардиохирурги

Кардиохирурги Центра Мешалкина спасли от разрыва аорты жителя Новосибирска, весившего 150 килограммов. Его доставил в одну из новосибирцих больниц экипаж скорой с сильными болями в животе. Мужчина рассказал, что накануне хотел порадовать друзей своим фирменным шашлыком, но в результате и сам переел этой тяжелой жирной пищи.

Врачи сделали МСКТ-снимок и обнаружили острое расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте — дуге. В результате пациента госпитализировали в клинику Мешалкина, где ему была проведена экстренная операция по протезированию: установлен протез «замороженный хобот слона».

— На фоне избыточного веса наш пациент давно страдает гипертонией, систолическое артериальное давление привычно держалось у него на отметке 140-160 мм рт.ст., что со временем привело к растяжению и дефекту стенки аорты. Наконец, из-за резкого скачка давления, вызванного перееданием, стенка просто не выдержала, — рассказал сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Сирота.

Сейчас пациент выздоравливает. Врач-кардиолог Центра Мешалкина Аяна Будажапова отмечает, что хроническое переедание в сочетании с употреблением алкоголя рано или поздно приводит к стойкому повышению артериального давления и изменению стенки аорты. А людей из группы высокого риска (то есть тех, кто одновременно имеет выраженное ожирение и артериальную гипертензию) даже однократное сильное переедание за праздничным столом может привести к катастрофе. При разрыве аорты шансы на их спасение составляют лишь 20 %.

Ранее редакция сообщала о том, что возведение новых корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске начнется в 2025 году.