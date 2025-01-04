Рекламодателям

Иностранные компании продлевают права на товарные знаки в России

  • 04/01/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Иностранные компании продлевают права на товарные знаки в России
Чтобы их бренды не перешли к российским предпринимателям

Накануне нового года Роспатент продлил до 2035 года срок действия исключительных прав американской компании The Walt Disney Company на товарный знак в России. Об этом сообщил RB.RU. Напомним, в 2022 году Walt Disney объявил об уходе из России. В декабре права на бренд в России также продлила американская Apple.

Патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова пояснила изданию, что иностранные компании продлевают регистрацию брендов в России, чтобы не потерять права на товарные знаки. Кроме того, это позволяет предотвратить незаконное использование обозначений и дает возможность требовать компенсации до 5 млн рублей за нарушения.

Напомним, ранее руководитель практики по защите интеллектуальных прав АБ «Гребнева и партнеры» Андрей Колесников рассказал редакции Inforpo54 о том, что у российских предпринимателей появляется возможность переоформить на себя бренды ушедших с рынка РФ компаний.

— Российское законодательство позволяет любому заинтересованному лицу, которое хочет использовать обозначение, бренд, дублирующий товарный знак ушедшей с отечественного рынка компании, сделать это, но только через три года после ее ухода, — говорил эксперт. Многие иностранные компании ушли с рынка РФ в 2022 году, а значит, в 2025-м появляется возможность заявить о прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет.

Он также отмечал большой интерес российских предпринимателей к брендам ушедших с рынка России иностранных компаний.

Напомним, зарубежные модные бренды активно подают иски против новосибирских предпринимателей. К примеру, по решению суда предпринимательница из Новосибирска заплатила более 355 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака.  В среднем суммы исковых требований варьируются от 50 тыс. рублей до 300 тысяч рублей. Самый крупный иск был подан за нарушение исключительных прав на товарный знак PUMA. 15 февраля 2024 года суд взыскал в пользу компании компенсацию в 1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что интеллектуальную собственность россиян отказались защищать в Европе

Фото freepik, автор: freepik.

158

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : патент Интеллектуальное право бренд


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Поздравление полномочного представителя Президента РФ в СФО с Новым годом

Поздравление полномочного представителя Президента РФ в СФО с Новым годом

Перед нами стоят масштабные задачи – продолжать реконструировать и строить объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, открывать и обновлять производства, развивать передовые технологии
Все материалы
Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирца, переевшего шашлык, спасли кардиохирурги
4/01/25 11:30
Медицина Общество
Иностранные компании продлевают права на товарные знаки в России
4/01/25 11:00
Бизнес Право&Порядок
Фестиваль Снежной скульптуры стартует в Новосибирске
4/01/25 10:32
Город Культура Общество
День Рождения Снежной бабы отметят в Новосибирске
4/01/25 9:50
Город Общество
Почти половина новосибирцев назвали деньги главным показателем счастья
4/01/25 9:15
Общество
Дополнительных выходных на 23 февраля и 8 марта в этом году не будет
3/01/25 19:00
Бизнес Общество
Продажи ювелирных изделий в декабре выросли на семьдесят процентов в Новосибирске
3/01/25 18:00
Бизнес Общество
Новосибирские ветеринары рассказали, как распознать бешенство у животного
3/01/25 17:00
Общество Происшествия
В Новосибирске впервые за 50 лет родились горностаи
3/01/25 16:00
Общество
Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области
3/01/25 15:00
Право&Порядок
В Новосибирской области ожидается повышение тарифов ЖКХ на 12 процентов
3/01/25 14:00
Общество
Туристы из Новосибирска застряли в автобусе на морозе в Алтайском крае
3/01/25 13:30
Общество
В Новосибирске с начала года подорожали проезд в электричках, алкоголь и штрафы
3/01/25 13:00
Бизнес Общество
Девочка 10 лет погибла в ДТП под Новосибирском
3/01/25 12:00
Происшествия
Рождественских морозов в Новосибирске не будет
3/01/25 11:00
Общество
Самолет, следовавший из Новосибирска, экстренно приземлился в Ташкенте
3/01/25 9:57
Происшествия
Новосибирские ученые сравнили искусственный и природный лед и снег
2/01/25 19:00
Наука Общество
Время ответа диспетчера скорой за год снизилось до 23 секунд в Новосибирске
2/01/25 18:00
Власть Медицина Общество
«Речфлот» планирует купить три новых теплохода для Новосибирска
2/01/25 17:00
Бизнес Транспорт
В Новосибирске в 2025 году планируют открыть магазины малого формата Х5 Group
2/01/25 16:00
Бизнес
Популярное
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском
27/12/24 10:30
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
Новости компаний
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска