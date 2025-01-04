Иностранные компании продлевают права на товарные знаки в России

Накануне нового года Роспатент продлил до 2035 года срок действия исключительных прав американской компании The Walt Disney Company на товарный знак в России. Об этом сообщил RB.RU. Напомним, в 2022 году Walt Disney объявил об уходе из России. В декабре права на бренд в России также продлила американская Apple.

Патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова пояснила изданию, что иностранные компании продлевают регистрацию брендов в России, чтобы не потерять права на товарные знаки. Кроме того, это позволяет предотвратить незаконное использование обозначений и дает возможность требовать компенсации до 5 млн рублей за нарушения.

Напомним, ранее руководитель практики по защите интеллектуальных прав АБ «Гребнева и партнеры» Андрей Колесников рассказал редакции Inforpo54 о том, что у российских предпринимателей появляется возможность переоформить на себя бренды ушедших с рынка РФ компаний.

— Российское законодательство позволяет любому заинтересованному лицу, которое хочет использовать обозначение, бренд, дублирующий товарный знак ушедшей с отечественного рынка компании, сделать это, но только через три года после ее ухода, — говорил эксперт. Многие иностранные компании ушли с рынка РФ в 2022 году, а значит, в 2025-м появляется возможность заявить о прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет.

Он также отмечал большой интерес российских предпринимателей к брендам ушедших с рынка России иностранных компаний.

Напомним, зарубежные модные бренды активно подают иски против новосибирских предпринимателей. К примеру, по решению суда предпринимательница из Новосибирска заплатила более 355 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака. В среднем суммы исковых требований варьируются от 50 тыс. рублей до 300 тысяч рублей. Самый крупный иск был подан за нарушение исключительных прав на товарный знак PUMA. 15 февраля 2024 года суд взыскал в пользу компании компенсацию в 1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что интеллектуальную собственность россиян отказались защищать в Европе.