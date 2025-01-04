Перевозчика мусора из Бердска купил московский предприниматель

В компании ООО «ЭкоСервис», которая 12 лет занималась вывозом ТКО в Бердске, Искитиме и Искитимском районе, в конце минувшего года сменился собственник. По данным Seldon.Basis, новым владельцем перевозчика мусора стал московский предприниматель Максим Лошаков.

Компания ООО «ЭкоСервис» была создана в 2013 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Ранее собственником и директором компании была Жанна Теличко. Выручка компании в 2023 году составила 179 млн рублей (+65%), чистая прибыль — 53,46 млн рублей (+121%). У компании 22 выигранных контракта на 380 млн рублей.

Максим Лошаков является учредителем двух компаний: ООО «Лидергрупп» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, Ростов-на-Дону) и ООО «Экомтехпроект» (деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, Москва). «Экомтехпроект» заключала госконтракт с Минприроды Ингушетии. Компания в 2023 году взяла на себя обязательства выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов» в Малгобекском районе. Проект подразумевает переработку всех запрещенных к хранению отходов. Запуск строительства проекта запланирован на начало 2025 года.

По данным Бердск.Онлайн, руководить компанией ООО «ЭкоСервис» теперь будет Эдуард Михалев в статусе замдиректора. Его задача выстроить взаимоотношения с органами власти, управляющими компаниями и сделать бизнес безубыточным. Ранее Михалев работал в сфере утилизации ТКО в Кировской области. Он заявил изданию, что не видит больших сложностей с организацией вывоза ТКО в Бердске, но к марту планирует подготовить предложения для администрации Бердска по вывозу мусора с некоторых контейнерных площадок, не соответствующих требованиям.

Напомним, тендеры по выбору подрядчика на вывоз ТКО из Бердска, Искитима и Искитимского районов в 2024 году дважды не состоялись. Региональный оператор МУП «САХ» планировал объявить конкурс в третий раз, но пока торги не назначены. 1 декабря истек срок работы в статусе перевозчика ТКО бердской компании «ЭкоСервис». Перевозчик заявил, что по собственной инициативе сворачивает свою деятельность и расторгает договор со «Спецавтохозяйством». Региональный оператор рассчитывал, что новый собственник компании заявится на третий тендер и с ним будет заключен договор на транспортировку ТКО. До этого момента вывоз отходов будет осуществлять «САХ».

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в квитанции новосибирцев по ЖКХ планируют добавить еще одну услугу. Региональных операторов предлагают обязать создавать и содержать контейнерные площадки для мусора.