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Новосибирская область на расселение аварийного жилья получила 4,7 млрд рублей

  • 10/12/2024, 18:15
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирская область на расселение аварийного жилья получила 4,7 млрд рублей
С 2025 года в России начнет действовать новая программа

Новосибирская область на расселение аварийного жилищного фонда за время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» (с 2019 года) получила из федерального бюджета 4,7 млрд рублей. Об этом на запрос редакции Infopro54 ответили в ППК «Фонд развития территорий». Расселен 251 дом.

Стоимость квадратного метра для программы расселения определена приказом Минстроя России и на четвертый квартал 2024 года для Новосибирской области составила 121 398 рублей.

Напомним, Новосибирская область досрочно (на 1 год и 8 месяцев раньше срока) завершила реализацию федерального проекта по переселению людей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. По данным регионального правительства, с 2019 года удалось переселить 9031 человек из аварийного жилья площадью более 136 тыс. кв. м, за весь период переехали в благоустроенное жильё в Новосибирске – 2943 человека, в Искитиме – 1215, в Татарске – 174.

С 2025 года программа переселения будет включена в состав нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новые подходы к переселению людей из аварийных домов и условия программы в настоящее время проходят стадию обсуждения.

— Программа, как и прежде, будет гарантировать защиту прав граждан, обеспечивая переселение в безопасное комфортное жилье. Важное нововведение — собственники и наниматели теперь получат равные права. В частности, законопроект предлагает наделить правом приватизировать аварийную квартиру людей, живущих в доме по соцнайму. Раньше такое право не предусматривалось, —  уточнили в Фонде.

Также предлагается при включении домов в программу не ограничивать сроки признания их аварийными.

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, в регионе свыше 7804 объектов недвижимости внесены в реестр как аварийные (896 многоквартирных домов, 6 698 квартир).

В мэрии Новосибирска сообщали, что в городе утверждена новая муниципальная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В нее вошли 293 многоквартирных дома, их расселение будет осуществляться в том числе за счет средств федерального бюджета. В течение пяти лет муниципалитет планирует расселить 499 многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске предлагают создать УК для управления аварийным жильем. Сегодня управляющие компании с неохотой заходят на такие объекты из-за повышенных расходов.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : расселение недвижимость аварийное жилье


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