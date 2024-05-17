Рекламодателям

Назвали основную причину отказа в строительстве небоскреба в Новосибирске

  • 17/05/2024, 15:58
Автор: Юлия Данилова
Назвали основную причину отказа в строительстве небоскреба в Новосибирске
Будущее высотки перечеркнуло отсутствие школы.

Новосибирская прокуратура жестко мониторит рынок жилищного строительства. Очередным тому подтверждением стал запрет на возведение 60-этажного небоскреба. Об этом прокурор Новосибирска Роман Сивак заявил на пресс-конференции.

Самые высокие дома Новосибирска назвали в мэрии города

Самые высокие дома Новосибирска назвали в мэрии города

— При строительстве многоэтажных домов любой застройщик должен предусмотреть земельные участки, проектную документацию либо строительство учреждений социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, — сообщил Сивак.

По его словам, на зарезервированном месте не может быть здание выше 30 этажей. Прокурор подчеркнул, что мэру Новосибирска выдано предостережение о подписании разрешений на строительство этого объекта.

Как выяснил корреспондент Infopro54, прокуратура наложила запрет на строительство небоскреба  только в районе станции метро «Октябрьская». Компании ГК «СМСС» и ГК «Верба Капитал» планировали приступить к его возведению в 2025 году.

Что касается других локаций, где застройщики анонсировали строительство небоскребов, то там решение будет приниматься в соответствии со строительным планом и генпланом города, а также наличием соцобъектов. Напомним, девелоперы говорили о планах по строительству высотных объектов на Чернышевском спуске и в районе Горского жилмассива.

Первый небоскреб в Новосибирске подвергся критике из-за непатриотичного названия

Первый небоскреб в Новосибирске подвергся критике из-за непатриотичного названия

Напомним, против строительства небоскреба в  Октябрьском районе выступали жители близлежащих домов, которые обращались в горсовет Новосибирска.

— Люди задают вопросы о наполнении территории социальной инфраструктурой, дорогами. Их обеспокоенность вполне понятна, так как высотность здания составит более 30 этажей, — говорил председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников.

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев сообщал, что вдоль Ипподромской, где формируется сквер им. Бугакова, муниципалитет сейчас освобождает территорию для строительства школы на 550 мест. Ее проектирование будет осуществляться за счет инвестора, и эта работа запланирована на 2024 год.

Победа прокуратуры в суде может остановить строительстве жилья в Новосибирске

Победа прокуратуры в суде может остановить строительстве жилья в Новосибирске

Основатель новосибирской группы «Мета» Владимир Мартыненков, который также возводит высотные дома в районе станции метро «Октябрьская», призывает не демонизировать прокуратуру, которая последовательно «расшивает» ситуацию с социальными объектами в Новосибирске. Он напомнил, что из-за нереализованных концессионных соглашений  проблема с наличием школьных мест в городе в последнее время серьезно усугубилась.

— Эта территория в Октябрьском районе находится зоне пристального внимания у многих застройщиков, которые возводят в локации свои объекты. Зона дефицитная по школьным местам, и строительство школы на 550 мест проблему не решит, ее бессмысленно строить, — говорит Мартыненков. — Площадь участка, выделенного под образовательное учреждение, составляет 1,89 га, что позволяет построить школу на 825 мест. То есть в две смены там смогут учиться 1,5 тысячи детей.

Собеседник Infopro54 отметил, что уже неоднократно выступал с предложением о создании ЗПИФа,  под строительство социальных объектов.

— Есть федеральный закон, который регулирует создание таких фондов, есть целая команда наблюдателей, которые мониторят их работу: спецдепозитарий, ЦБ и т.д. Застройщики могут купить паи фонда и таким образом инвестировать в создание инфраструктуры, — комментирует Мартыненков. — Несколько застройщиков могут создать и понятийный фонд, чтобы принять участие в развитии социальной инфраструктуры. Насколько я понимаю, департамент строительства мэрии не против таких вариантов. А прокуратуре нужно четкое понимание: когда, где и за счет каких ресурсов будет построен объект. Если эта информация появится, то далее не будет никаких препятствий — ведомство просто станет сопровождать реализацию проекта в рабочем режиме.

Что касается строительства дорог, которые также лоббируют жители домов в районе станции метро «Октябрьская», то здесь Владимир Мартыненков видит противоречие.

— С одной стороны, люди требуют строительства дорог. С другой — им нужно много бесплатной территории, чтобы поставить свои машины. На мой взгляд, это пример потребительского шовинизма. Если вы хотите, чтобы вам никто не мешал, то берите землю на окраине, стройте дом и огораживайтесь забором. В центре современного мегаполиса это невозможно, — подчеркивает девелопер. — В центре должна быть плотная, а к окраинам — более разряженная застройка, так как в центре есть много вариантов доступного транспорта: метро, автобусы, трамваи и т.д. Делегация новосибирских застройщиков ездила изучать опыт городского строительства в Сиднее, так там в принципе запрещено строить парковки в центре города. Жители должны оставлять личный автотранспорт на перехватывающих парковках за границей центральной зоны. Там еще более плотная застройка чем у нас, и все нормально живут, ходят пешком, ездят на общественном транспорте.

Ранее редакция сообщала о том, что городские власти озаботились безопасностью будущих жителей небоскребов.

Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky.

281

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : социальная инфраструктура новостройки Новосибирска Небоскребы Новосибирска


2
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных

Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных

Собственный комбикормовый завод гарантирует «продовольственную безопасность» для поголовья.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В ЖСК для ученых под Новосибирском построят детскую и спортивную площадку
17/05/24 18:15
Бизнес Недвижимость
Школьники на самокате попали под колеса автомобиля в Новосибирске
17/05/24 17:32
Происшествия
Воришка-модник попал в объективы видеокамер во время кражи в ТЦ Новосибирска
17/05/24 16:46
Происшествия
В Новосибирске для жителей региона пройдут мероприятия в честь Дня российского предпринимательства
17/05/24 16:44
Бизнес
В Новосибирске мама девочки, сломавшей спину в детсаду, выгораживает заведующую
17/05/24 16:13
Общество Происшествия
Незаконное игорное заведение прикрыли правоохранители Новосибирска
17/05/24 16:10
Право&Порядок
Новосибирца, ударившего ножом мужчину, задержала полиция
17/05/24 16:03
Право&Порядок
Назвали основную причину отказа в строительстве небоскреба в Новосибирске
17/05/24 15:58
Бизнес Власть Недвижимость
Под Новосибирском началось строительство жилого комплекса
17/05/24 15:31
Бизнес Недвижимость
Двух таможенников арестовали в Новосибирске по делу о взятке в 1 млн рублей
17/05/24 15:13
Право&Порядок
Встреча «Клуба Директоров»: «Три уровня финансового мышления руководителя»
17/05/24 14:53
Бизнес
Более 600 укусов клещей зарегистрировали за неделю в Новосибирской области
17/05/24 14:20
Общество
ВТБ предупреждает о новой схеме финансового мошенничества
17/05/24 14:18
Финансы
В Новосибирске поддерживающий ремонт дорожной «рубашки» на ул. Взлетной ведется круглосуточно
17/05/24 14:00
Власть
Завод кормов для аквакультуры за 2,2 млрд рублей построят в Новосибирской области
17/05/24 13:41
Экономика
Жителей Новосибирска призвали обменять мелочь на банкноты в отделениях банков
17/05/24 13:29
Общество
Бобер на Шлюзе беспокоит жителей Новосибирска
17/05/24 13:26
Общество
Автомобиль загорелся после столкновения с КАМАЗом в Новосибирской области
17/05/24 12:55
Происшествия
Ипотека или аренда в Новосибирске: что выгоднее?
17/05/24 12:45
Недвижимость
Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву суд ужесточил наказание
17/05/24 12:31
Право&Порядок
Популярное
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
17/05/24 10:29
Где бизнесу оформить кредит от 17,5 % годовых
17/05/24 8:00
Новосибирские энергетики определили лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии
16/05/24 17:11
Как снизить ставку по автокредиту и не платить страховки и комиссии
16/05/24 12:58
Банк Уралсиб запустил для бизнеса В2В переводы в Системе быстрых платежей
14/05/24 9:00
Персонал «Россети Новосибирск» круглосуточно контролировал работу электросетей в праздничные дни
13/05/24 16:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска