Назвали основную причину отказа в строительстве небоскреба в Новосибирске

Новосибирская прокуратура жестко мониторит рынок жилищного строительства. Очередным тому подтверждением стал запрет на возведение 60-этажного небоскреба. Об этом прокурор Новосибирска Роман Сивак заявил на пресс-конференции.

По его словам, на зарезервированном месте не может быть здание выше 30 этажей. Прокурор подчеркнул, что мэру Новосибирска выдано предостережение о подписании разрешений на строительство этого объекта.

Как выяснил корреспондент Infopro54, прокуратура наложила запрет на строительство небоскреба только в районе станции метро «Октябрьская». Компании ГК «СМСС» и ГК «Верба Капитал» планировали приступить к его возведению в 2025 году.

Что касается других локаций, где застройщики анонсировали строительство небоскребов, то там решение будет приниматься в соответствии со строительным планом и генпланом города, а также наличием соцобъектов. Напомним, девелоперы говорили о планах по строительству высотных объектов на Чернышевском спуске и в районе Горского жилмассива.

— Люди задают вопросы о наполнении территории социальной инфраструктурой, дорогами. Их обеспокоенность вполне понятна, так как высотность здания составит более 30 этажей, — говорил председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников.

Напомним, против строительства небоскреба в Октябрьском районе выступали жители близлежащих домов, которые обращались в горсовет Новосибирска.

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев сообщал, что вдоль Ипподромской, где формируется сквер им. Бугакова, муниципалитет сейчас освобождает территорию для строительства школы на 550 мест. Ее проектирование будет осуществляться за счет инвестора, и эта работа запланирована на 2024 год.

— Эта территория в Октябрьском районе находится зоне пристального внимания у многих застройщиков, которые возводят в локации свои объекты. Зона дефицитная по школьным местам, и строительство школы на 550 мест проблему не решит, ее бессмысленно строить, — говорит Мартыненков. — Площадь участка, выделенного под образовательное учреждение, составляет 1,89 га, что позволяет построить школу на 825 мест. То есть в две смены там смогут учиться 1,5 тысячи детей.

Основатель новосибирской группы «Мета» Владимир Мартыненков, который также возводит высотные дома в районе станции метро «Октябрьская», призывает не демонизировать прокуратуру, которая последовательно «расшивает» ситуацию с социальными объектами в Новосибирске. Он напомнил, что из-за нереализованных концессионных соглашений проблема с наличием школьных мест в городе в последнее время серьезно усугубилась.

Собеседник Infopro54 отметил, что уже неоднократно выступал с предложением о создании ЗПИФа, под строительство социальных объектов.

— Есть федеральный закон, который регулирует создание таких фондов, есть целая команда наблюдателей, которые мониторят их работу: спецдепозитарий, ЦБ и т.д. Застройщики могут купить паи фонда и таким образом инвестировать в создание инфраструктуры, — комментирует Мартыненков. — Несколько застройщиков могут создать и понятийный фонд, чтобы принять участие в развитии социальной инфраструктуры. Насколько я понимаю, департамент строительства мэрии не против таких вариантов. А прокуратуре нужно четкое понимание: когда, где и за счет каких ресурсов будет построен объект. Если эта информация появится, то далее не будет никаких препятствий — ведомство просто станет сопровождать реализацию проекта в рабочем режиме.

Что касается строительства дорог, которые также лоббируют жители домов в районе станции метро «Октябрьская», то здесь Владимир Мартыненков видит противоречие.

— С одной стороны, люди требуют строительства дорог. С другой — им нужно много бесплатной территории, чтобы поставить свои машины. На мой взгляд, это пример потребительского шовинизма. Если вы хотите, чтобы вам никто не мешал, то берите землю на окраине, стройте дом и огораживайтесь забором. В центре современного мегаполиса это невозможно, — подчеркивает девелопер. — В центре должна быть плотная, а к окраинам — более разряженная застройка, так как в центре есть много вариантов доступного транспорта: метро, автобусы, трамваи и т.д. Делегация новосибирских застройщиков ездила изучать опыт городского строительства в Сиднее, так там в принципе запрещено строить парковки в центре города. Жители должны оставлять личный автотранспорт на перехватывающих парковках за границей центральной зоны. Там еще более плотная застройка чем у нас, и все нормально живут, ходят пешком, ездят на общественном транспорте.

Ранее редакция сообщала о том, что городские власти озаботились безопасностью будущих жителей небоскребов.