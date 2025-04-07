Новосибирцам предлагают поделиться письмами времён ВОВ для съёмки видеопроекта

МТС и его онлайн-платформа KION совместно с Музеем Победы инициируют общенациональный проект, призванный собрать письма, которыми обменивались матери и сыновья в период Великой Отечественной войны. Эти исторические документы, датируемые 1941-1945 годами, лягут в основу уникального видеопроекта, приуроченного к празднованию годовщины Победы и выходу сериала KION «Солдатская мать», в котором Анна Каменкова и Михаил Тройник играют ключевые роли, раскрывая тему материнской стойкости и непоколебимой веры.
Для отбора писем будет создана специальная комиссия, состоящая из экспертов Музея Победы. Отобранные тексты будут озвучены известными российскими актерами, что позволит вдохнуть жизнь в историю.
Любой желающий может присоединиться к проекту, отправив письмо и его краткое описание через проект «Голоса Победы».
Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил:
— Я убежден, что события тех лет оставили след почти в каждой новосибирской семье, и многие до сих пор бережно хранят письма с фронта. Они служили связующим звеном между линией фронта и домом. Теперь эти послания смогут услышать не только родственники, но и вся страна.
Прием писем для видеопроекта осуществляется до 18 апреля 2025 года.
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Фото: ru.freepik.com/Автор: bearfotos
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