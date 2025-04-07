В областном бюджете выросли собственные доходы и приоритетные расходы

Приоритетные расходы бюджета за год увеличились на 34 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на повышение заработных плат и стипендий, оказание поддержки участникам специальной военной операции (СВО), развитие дорожной инфраструктуры и транспортной системы.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил основные параметры исполнения областного бюджета за прошедший год. Доходная часть бюджета превысила 296 млрд рублей, причем основной вклад внесли собственные доходы региона, составившие 263 млрд рублей, что более чем на 37 млрд рублей превышает прошлогодние показатели.

Собственные расходы бюджета также возросли, достигнув более 292 млрд рублей. По словам Виталия Голубенко, приоритетные расходы по кассовому исполнению составили почти 238 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с 2023 годом. Основная часть этих средств была направлена на обеспечение текущей деятельности государственных и муниципальных учреждений, в основном за счет повышения оплаты труда, индексации стипендий и увеличения числа учащихся и воспитанников образовательных организаций.

Значительные средства были направлены на приоритетные направления, такие как предоставление мер социальной поддержки, в том числе участникам СВО и их семьям. Увеличилось финансирование дорожного фонда и транспортного обслуживания населения, а также расходы на строительство образовательных объектов, ремонт и оснащение учреждений социально-культурной сферы, поддержку ЖКХ и обновление транспортного парка. В заключение, Правительство Новосибирской области одобрило отчет об исполнении областного бюджета за 2024 год.