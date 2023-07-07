Новосибирцам предложили решить судьбу 54 памятников на территории Ленинского района

Мэрия объявила предлагает новосибирцам решить судьбу памятников, расположенных в Ленинском районе Новосибирска. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.

— Основание для обсуждения — акты администрации Ленинского района о выявлении элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям, — говорится в документе.

Всего в списке 54 памятных мест и памятников. Среди них: скульптура солдата-сибиряка (расположена на ул.Котовского), артиллерийское орудие перед корпусом 26 (на улице Станционной), памятник Кирова С.М. (ул. Станиславского), памятники с надписями «Новосибирцы — фронту», «Заводы Новосибирска», «Военные конфликты», «Сибирские дивизии», «Локальные войны» и пограничный столб (расположены на Монументе Славы), а также стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии» (на базовом фото), стела «В честь победы в ВОВ» и танк-34 (расположены на бульваре Победы), Мемориальная доска Жорину Д.А. (на ул. Киевской), бюст герою Советского Союза Барбашову П.П (на ул. Выставочной) и другие.

Согласно документу, комиссия провела осмотр и обследование технического состояния всех этих памятников. Большинству из них ремонт не требуется.

Предложения, рекомендации и замечания принимаются до 21 июля. Итоги проведения общественного обсуждения будут размещены на официальном сайте города Новосибирска не позднее 24 июля.

Ранее редакция сообщала, что в Чулымском районе неизвестные осквернили памятник воинам, погибшим в ВОВ.