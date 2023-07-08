В ДТП в Кочковском районе погибли два человека

На автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в пятницу 7 июля произошло смертельное ДТП. 61-летний мужчина, управляя автомобилем KIA Sorento, двигался со стороны рабочего поселка Краснозерское в направлении города Новосибирска. Как сообщила пресс-служба ГИБДД, при неустановленных обстоятельствах, на 227 км автодороги совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем NISSAN Sirena, под управлением мужчины 1988 года рождения, который двигался в направлении рабочего поселка Краснозерское.

— В результате произошедшего на месте аварии погибли: водитель автомобиля KIA, 32-летняя женщина-пассажир автомобиля NISSAN. В больницу села Кочки с травмами доставлены 3 человека: водитель автомобиля NISSAN, два пассажира KIA — женщина и мужчина 1964 и 1965 годов рождения. По данному происшествию проводится проверка, — сообщил и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» Юрий Курицын.

Напомним, что в Болотнинском районе Новосибирской области поздно вечером 28 июня произошло страшное ДТП, в котором двое пассажиров погибли, один из которых был 15-летний ребенок. Возраст второго погибшего — 19 лет. Также два подростка попали в больницу, 16-летний парень и 17-летняя девушка.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД.