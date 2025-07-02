Новый облик Берёзовой рощи обсудят новосибирцы

Жителей Новосибирска приглашают поделиться своими идеями и предложениями по проекту благоустройства парка «Берёзовая роща».
В роще планируют создать мемориальную площадь и аллею, проложить дорожки и тропинки, установить освещение. Разработчики предусмотрели удобную навигацию и информационные стенды. В проект включили схему размещения аттракционов, типы парковых павильонов, лавочек и урн.
Авторы проекта стремились учесть разнообразные интересы и предпочтения жителей. В обновлённой Берёзовой роще появятся сцена для выступлений, карусели, фуд-корт, а также площадка для мини-футбола. Здесь проложат беговые и веломаршруты, установят столы для пинг-понга и тренажёры для любителей спорта. Специально оборудовали зону для выгула собак — чтобы жителям с питомцами было удобно.
В парке провели дендрологическое исследование и на его основе разработали улучшенную систему озеленения.
Ранее редакция сообщала о том, что вандалы сломали площадки в новом парке «Арена» в Новосибирске. Металлические опоры для сеток оказались спилены.
Источник фото: Дирекция городских парков Новосибирска
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