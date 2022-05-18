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Новосибирцам предложили создать универсальную модель оказания помощи людям с рассеянным склерозом

  • 18/05/2022, 14:00
Автор:
новости Новосибирска
Если она будет признана эффективной, то разработку будут тиражировать в других регионах России. Пока даже не во всех субъектах федерации РФ есть центры по работе с такими пациентами.

— 93% пациентов с рассеянным склерозом сегодня получают препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС), за счет федерального бюджета по программе «ВЗН» (высокозатратные нозологии). Только 7% относятся к региональному льготному обеспечению, и это самая проблемная часть, прежде всего потому, что в большинстве регионов отсутствует специализированная помощь больным рассеянным склерозом, — отметил, выступая на круглом столе в Новосибирске, президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (ОООИБРС), сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. — Таких пациентов практически не госпитализируют в стационары из-за тарификации. Все наши призывы к регионам пересмотреть тарификацию на госпитализацию разбиваются о позиции субъектов относительно того, что «это невозможно правильно посчитать». В итоге получается, что на лечение в больнице пациента с рассеянным склерозом выделяется столько же, как на лечение пациента, условно, с мигренью, и его, говоря рыночным языком, просто невыгодно госпитализировать.

новости Новосибирска

Сопредседатель круглого стола, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Владимир Круглый также отметил, что сейчас появляется все больше инновационных лекарственных препаратов, в том числе для таргетной терапии. В связи с этим врачебное сообщество сегодня видит острую необходимость в обновлении клинических рекомендаций и изменении стандартов оказания медицинской помощи больным с рассеянным склерозом.

— Есть еще такая коллизия. Федеральный бюджет на больных верстается на определенную сумму, но в течение года добавляется количество людей, на которых финансирование как бы не заложено. Как заложить на них деньги? Ежегодный прирост больных рассеянным склерозом составляет от 7 до 10%. При этом качество жизни у нас улучшается, и средняя продолжительность тоже увеличивается. В мое время, когда ставили диагноз, отводили не больше 10-15 лет. А теперь нас становится больше, потому что мы живем дольше. Это тоже медико-социальная проблема, — говорит вице-президент ОООИБРС по Сибирскому федеральному округу Федор Шишлянников.

Участники круглого стола отметили, что Новосибирск с точки зрения работы пациентами этой категории находится в более выигрышной ситуации. Клинико-эпидемиологическая лаборатория по изучению рассеянного склероза появилась в областной больнице в 1980 году. С 2000 года на базе больницы работает Центр рассеянного склероза, функции которого с 2012 года были расширены и на другие аутоиммунные заболевания нервной системы. По словам куратора центра, доктора медицинских наук Надежды Малковой, количество пациентов с рассеянным склерозом, стоящих на учете в центре, с 2010 по 2021 год выросло вдвое — с 1630 до 3021. Около 40% пациентов получают ПИТРС по программе «ВЗН», доля получателей высокоэффективных ПИТРС в 2021 году составила 21% (230 из 1097).

По ее словам, у новосибирского центра сегодня есть наработки, которые можно тиражировать на другие регионы России, но для этого существует серьезное препятствие.

Пока нет документов, которые регламентировали бы создание таких центров по всем регионам и на федеральном уровне прописывали бы маршрутизацию применения высокоэффективных инфузионных биологических препаратов. Отсутствие специализированных структур, как раз обеспечивающих реализацию федеральной программы «ВЗН», к сожалению, делает ее не такой эффективной, какой она могла бы стать, — констатирует Надежда Малкова.

По ее словам, больным вопросом остается отсутствие в регионах отделений реабилитации для людей с рассеянным склерозом, которым необходима комплексная реабилитация на всех этапах заболевания.

Ян Власов рекомендовал новосибирцам на основе полученного опыта разработать цикличную и эффективную модель оказания помощи больным с рассеянным склерозом на региональном уровне. Если эта работа удастся, то ОООИБРС сможет рекомендовать ее для тиражирования на субъекты с недостаточно развитой инфраструктурой, транслировать как позитивный опыт. Владимир Круглый также отметил, что на федеральном уровне необходимо ставить вопрос о создании системы центров по всей стране. По его словам, в Совете Федерации запланирован круглый стол по данной проблеме, где будет выслушана позиция представителей Министерства здравоохранения РФ и могут быть озвучены предложения новосибирцев.

Рассеянный склероз занимает четвертое место среди неврологических заболеваний после инсультов, паркинсонизма и эпилепсии. Полностью избавиться от диагноза невозможно, но крайне важно предупредить переход болезни в прогрессирующие формы, при которых человек не справляется в быту без посторонней помощи.

 

Ранее редакция сообщала, что детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство. Он будет расположен на берегу Бердского залива.

Фото Алексея Гриценко

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : реабилитация Рассеянный склероз медицина


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