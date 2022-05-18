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Инвестор расконсервирует подземку в центре Новосибирска

  • 18/05/2022, 13:42
Автор:
новости Новосибирска
Речь идет о закрытом для эксплуатации пешеходном переходе.

Мэрия Новосибирска в настоящее время ведет переговоры с компанией-застройщиком о расконсервации за ее счет закрытого в настоящее время подземного перехода на улице Фабричной. Об этом в ходе оперативного совещания при главе города сообщил Александр Мысик, директор муниципального предприятия «МетроМир», на балансе которого числятся подобные объекты.

Прорабатываем вопрос с инвестором, застройщиком поймы Оби в районе Димитровского моста, рассказывает Александр Мысик. Сейчас разрабатывается документация по реанимации пешеходного перехода на Фабричной, который законсервирован. Инвестор предложил за свой счет реанимировать этот переход. Надеемся, что уже в этом году приступим к работам, а в следующем году его запустим в эксплуатацию.

Также в следующем году, но уже за счет городского бюджета, по словам руководителя предприятия, получат новую жизнь еще несколько пешеходных подземок.

В планах приведение в нормативное состояние второй половины перехода на Димитрова, говорит Мысик. Разрабатывается проектно-сметная документация. У нас там предусмотрены некоторые новшества. Работы запланированы на 2023 год. Разрабатывается документация по подземному переходу на улице Кирова и Восход в районе площади Пименова. Это очень сложный переход, в очень плохом техническом состоянии. Состояние конструкций хуже, чем были в переходе на Красном проспекте. Панируем закончить документацию в декабре 2023 года. Может быть, посоветуемся с руководством, как нам этот переход привести в нормальное состояние.

По информации «МетроМир», на балансе предприятия числятся 6 крупных подземных пешеходных переходов. Помимо указанных, это переход Красный проспект – Октябрьская магистраль – улица Горького, на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал», на улице Ударной.

 

Ранее редакция сообщала о ненадлежащем техническом состоянии ряда мостовых пешеходных переходов и о возможных санкциях по этому поводу со стороны контролирующих органов.

Фото pixabay — Antranias

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : инвестиции город благоустройство


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