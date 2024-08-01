Новосибирцам рассказали, как выбрать качественное топливо для автомобиля

Новосибирцам показали работу мобильной лаборатории по проверке качества бензина и дизельного топлива. Бесплатные тесты проводились на фестивале «День Оби» в парке «Арена».

Оснащение лаборатории позволяет протестировать пробу нефтепродукта на соответствие ГОСТ и Техническому регламенту Таможенного союза в течение 10-15 минут.

Исследование определяет параметры, которые влияют на эффективность и долговечность работы двигателя автомобиля. Среди них: октановое число бензина, цетановое число и предельная температура фильтруемости дизельного топлива, содержание серы, температура вспышки, содержание механических примесей и воды, а также фракционный состав.

— Эксперты наглядно продемонстрировали гостям работу мобильной лаборатории – важной части системы контроля качества топлива «Газпром нефти». Благодаря передовым технологиям и высокой квалификации сотрудников компания обеспечивает сохранность качества нефтепродуктов на каждом этапе его транспортировки от нефтеперерабатывающего завода до автозаправочной станции. Это гарантирует спокойствие водителей и надежную работу автотранспорта, — рассказал руководитель центра качества топлива «Газпромнефть-Терминала» Дмитрий Ким.

Он добавил, что такие передвижные лаборатории проводят как регулярные, так и внезапные проверки качества топлива на автозаправочных станциях сетей «Газпромнефть», «ОПТИ», а также на партнерских станциях.

Для новосибирцев провели мастер-классы по выбору топлива для автомобиля и рассказали, как его качество влияет на производительность двигателя. Горожане смогли увидеть работу одной из самых технологичных служб качества изнутри и познакомиться с профессиями лаборанта, оператора АЗС и водителя бензовоза. Кроме того, гости фестиваля с помощью виртуальной реальности смогли перенестись на нефтеперерабатывающий завод, топливный терминал, в лабораторный испытательный центр и на АЗС.

Ранее редакция сообщала, что внутренний туризм подстегнул продажи кофе на АЗС «Газпромнефть».