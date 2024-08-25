Отремонтировать дворы и тротуары к 30 сентября обещают жителям Хилокской в Новосибирске

Жителям улицы Хилокской в Новосибирске пообещали отремонтировать дворы и тротуары, которые сейчас больше напоминают руины после бомбежки. Облагораживание достойным покрытием коснется территорий возле домов № 11, 13, 15, 17, 1/3, 1/2, 1/1.
На данный момент рабочие демонтировали старый бордюр, разметили пешеходные тропинки в твердом покрытии там, где есть «народные тропы», чтобы ходить между домами было комфортно в любую погоду.
В пятницу, 23 августа, уже установили новые бортовые камни. Дворы и дополнительные парковочные карманы для предотвращения парковки на газонах обещают заасфальтировать.
— В этом году в микрорайоне будет заасфальтировано более 3 тысяч кв. метров проездов, более 1 тысячи кв. метров уширения дорог и парковочных карманов, более 400 кв. метров тротуаров и пешеходных дорожек, — заявил начальник отдела энергетики и ЖКХ администрации Ленинского района Алексей Щербаков.
Власти города заверили новосибирцев, что ремонт будет закончен к 30 сентября 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что на месте снесенных киосков в Хилокском микрорайоне создадут парки. О создании зеленой зоны в многострадальном жилмассиве заявил мэр города Максим Кудрявцев.
Источник фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска
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