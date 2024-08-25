Рекламодателям

Отремонтировать дворы и тротуары к 30 сентября обещают жителям Хилокской в Новосибирске

  • 25/08/2024, 17:30
Автор: Ольга Кирсанова
Дворы и тротуары отремонтировать к 30 сентября пообещали жителям Хилокской в Новосибирске
Рабочие уже принялись за тротуары.

Жителям улицы Хилокской в Новосибирске пообещали отремонтировать дворы и тротуары, которые сейчас больше напоминают руины после бомбежки. Облагораживание достойным покрытием коснется территорий возле домов  № 11, 13, 15, 17, 1/3, 1/2, 1/1.

На данный момент рабочие демонтировали старый бордюр, разметили пешеходные тропинки в твердом покрытии там, где есть «народные тропы», чтобы ходить между домами было комфортно в любую погоду.

В пятницу, 23 августа, уже установили новые бортовые камни. Дворы  и дополнительные парковочные карманы для предотвращения парковки на газонах обещают заасфальтировать.

— В этом году в микрорайоне будет заасфальтировано более 3 тысяч кв. метров проездов, более 1 тысячи кв. метров уширения дорог и парковочных карманов, более 400 кв. метров тротуаров и пешеходных дорожек, — заявил начальник отдела энергетики и ЖКХ администрации Ленинского района Алексей Щербаков.

Власти города заверили новосибирцев, что ремонт будет закончен к 30 сентября 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что на месте снесенных киосков в Хилокском микрорайоне создадут парки. О создании зеленой зоны в многострадальном жилмассиве заявил мэр города Максим Кудрявцев.

Источник фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска

57

Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский микрорайон ремонт дворов благоустройство


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLtXEBv6ZuЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

В этом году в Кудряшовском свинокомплексе «Сибагро», несмотря на сложные погодные условия, засеяли 74,5 тысячи гектаров.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Акционеры «Кузины» перераспределили доли
25/08/24 18:30
Бизнес
Отремонтировать дворы и тротуары к 30 сентября обещают жителям Хилокской в Новосибирске
25/08/24 17:30
Город Общество
Новосибирцам рассказали о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»
25/08/24 15:30
Общество Право&Порядок
Минстрой предложил увеличить рыночную стоимость квадратного метра жилья в Новосибирской области
25/08/24 14:30
Недвижимость Общество
Школы Новосибирска снова бьют рекорды по количеству первых классов
25/08/24 11:30
Власть Образование Общество
«Почувствуем дыхание осени»: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю уходящего лета в Новосибирской области
25/08/24 10:30
Общество
Большинство новосибирцев против школьной формы советского образца
25/08/24 9:30
Общество
IT-компания из Новосибирска попала под санкции США
24/08/24 18:30
Бизнес
У торговца-нелегала изъяли два грузовика с опасным топливом в Новосибирске
24/08/24 17:30
Город Право&Порядок
Новые рекомендации по внешнему виду медработников разработал Минздрав
24/08/24 15:30
Медицина Общество
В Новосибирске сократился средний размер автокредита
24/08/24 14:30
Бизнес
Новосибирцы пока не готовы к зарплате в цифровых рублях
24/08/24 12:30
Общество
Новосибирцы готовы производить яхты для детских команд всей России
24/08/24 11:30
Бизнес Общество Спорт
Автосалон продал «ржавое ведро с гвоздями» за 2 млн жительнице Новосибирска
24/08/24 10:30
Общество
Смотровую площадку на пруду с уточками и ондатрой откроют в Новосибирске
24/08/24 9:30
Общество
Появление новой страховки приведет к росту нелегального рынка такси в Новосибирске
23/08/24 18:30
Бизнес Власть Страхование
Мемориальное движение жертв скорости создал житель Новосибирска
23/08/24 18:00
Общество
В Новосибирске предложили создать региональный реестр стартапов
23/08/24 17:30
Бизнес Власть Технологии
Новосибирцы рассказали куда отправятся в отпуск осенью
23/08/24 17:00
Общество
Замглавы Бердска оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан
23/08/24 16:30
Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб развивает программную роботизацию на базе российской платформы PIX RPA
22/08/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в юанях
21/08/24 9:00
«Россети Новосибирск» заменили уничтоженную погрузчиком опору ЛЭП и восстановили электроснабжение по нормальной схеме
20/08/24 15:19
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших автокредитов на покупку подержанных автомобилей
19/08/24 11:02
Как зафиксировать низкую ставку по кредиту
19/08/24 9:00
«Россети Новосибирск» завершают прокладку питающих линий для микрорайона «Клюквенный»
14/08/24 13:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска