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Новосибирская область представила на международном форуме свой передовой опыт производства органической продукции

  • 26/05/2023, 12:43
Новосибирская область представила на международном форуме свой передовой опыт производства органической продукции
Уже сегодня, несмотря на то, что этот рынок ещё формируется, регион входит в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей.

Аграрии Новосибирской области в числе первых начали осваивать производство органической продукции – сразу после вступления в силу профильного федерального закона. Во время работы на площадке X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге губернатор Андрей Травников представил опыт нашего региона по поддержке производителей, которые реализуют проект перехода на органику.

Уже сегодня, несмотря на то, что этот рынок ещё формируется, Новосибирская область входит в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей. Сегодня девять компаний производят органическую продукцию: шесть из них сертифицированы и в национальной, и в международной системах. Два производителя-экспортёра сертифицированы по европейскому стандарту. В этом году ещё две организации завершают сертификацию по евростандарту, три – выполняют конверсию, сообщил Андрей Травников.

В общей сложности на территории региона под органическое земледелие по европейским стандартам сертифицировано почти 12 тысяч гектаров, по российским стандартам – почти 11 тысяч гектаров. Еще более 9 тысяч гектаров проходят конверсию. Без применения химических средств защиты растений и азотных минеральных удобрений аграрии выращивают озимые рожь и сурепицу, овёс, ячмень, пшеницу, гречиху, лекарственные травы, расторопшу.

— Для того, чтобы помочь нашим сельхозпредприятиям перейти к выпуску органической продукции, мы провели серьёзную разъяснительную кампанию. Учитывая высокую стоимость органической сертификации, в самом начале реализации проекта Правительство региона ввело для сельхозпроизводителей новую меру господдержки – возвращаем им 70 процентов затрат на сертификацию. На ближайшие три года в бюджете региона на неё заложено 7,5 миллионов рублей. Эта мера господдержки действует как для тех, кто прошёл сертификацию, так и для тех, кто находится на этапе конверсии, —подчеркнул Андрей Травников.

Андрей Травников также сообщил, что в Новосибирской области утверждена Региональная программа развития экспорта. Поставлена задача – к концу 2024 года увеличить на 30% (в сравнении с 2020 годом) объём несырьевого неэнергетического экспорта.

— В АПК ставку делаем, в первую очередь, на наращивание экспорта органической продукции. Здесь задачи достаточно амбициозны: вывозить нашу продукцию как минимум, в шесть стран мира, увеличить до 15 компаний количество производителей органической продукции, сертифицированных по международным требованиям. Региональную поддержку планируем предоставить, как минимум, 21-му сельхозпроизводителю органической продукции, — заявил Андрей Травников.

Фото с сайта правительства НСО

Рубрики : Власть Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : производство органической продукции правительство Новосибирской области Новосибирская область Андрей Травников


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