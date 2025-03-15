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Новосибирцев предупредили о мошенничестве с выкупом несуществующих посылок

  • 15/03/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцев предупредили о мошенничестве с выкупом несуществующих посылок
Случаи использования этой схемы выросли на 30%

Жителей новосибирской области предупреждают о мошенничестве с ошибочным получением несуществующих посылок.

Работают аферисты командой. У каждого из участников свой функционал. Один из обманщиков представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. Он сообщает о поступлении посылки на имя жертвы и убеждает, что необходимо срочно выкупить посылку и оплатить таможенные сборы.

Далее к схеме подключается сообщник, который выдаёт себя за «настоящего получателя» посылки. Мошенник обещает вернуть деньги в момент передачи посылки. Зачастую, общение с аферистом сопровождается угрозами о штрафах от таможни и проблемами с правоохранительными органами.

Мошенники сообщают жертве счет, на который необходимо перевести средства за посылку, или передают QR-код для оплаты, а после получения денег исчезают. В ВТБ сообщили, что за последнее время случаи использования этой схемы выросли на 30%.

Вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин подчеркивает, что на самом деле никакой посылки не существует

— Все их обещания вернуть деньги, угрозы о штрафах – не более чем манипуляция, чтобы выманить у человека деньги, — говорит эксперт.

Он настоятельно рекомендует в случае таких сообщений обратиться в официальные службы для проверки информации.

Ранее эксперты ВТБ обнаружили еще одну мошенническую схему, которая применяется в российском сегменте интернета. Дело в том, что пользователи, обеспокоенные телефонными звонками от потенциальных мошенников часто ищут способы защиты на форумах. На этих сайтах делятся опытом якобы жертвы обмана. Однако за отзывами могут скрываться сами мошенники. Демонстрируя «заботу» и готовность помочь, они убеждают пользователя в реальности мошеннической угрозы и необходимости срочного спасения средств. Такое общение может закончиться финансовыми потерями.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, за новосибирцы уже потеряли четыре миллиарда рублей от действий кибермошенников. Кроме того, правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги.

Ранее редакция сообщала, что мошенники начали использовать тактику двух кодов для доступа к деньгам жертв. Такой подход позволяет притупить бдительность пользователей.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : хищение средств Мошенники ВТБ


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