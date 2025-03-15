У новосибирских мужчин растет спрос на инъекции красоты

Тренд на здоровой образ жизни распространяется и на здоровый уход за собой. Поэтому в современном мире за красотой лица и тела следят не только женщины, но и мужчины. Совсем недавно горожане недоумевали по поводу сильной половины человечества, массово устремившейся в маникюрные салоне, а уже сегодня бизнесмен, приподнимающий себе веки с помощью специальных инъекции, воспринимается вполне обыденно и логично.

В 2024 году оборот российского рынка инъекционной косметологии составил 44 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ». В натуральном выражении показатели еще более внушительны: число инъекционных процедур, включая подкожное введения ботокса и других ботулотоксинов, возросло на 34% за этот период, и составило 8,7 миллиона. По прогнозам экспертов аналитической компании «Право на здоровье», данная тенденция продолжится. Так, в период с 2025 по 2026 год ожидается ежегодный рост российского рынка инъекционной косметологии на 15–20%.

Руководитель и косметолог Центра эстетической косметологии Донна Модерна Елена Цинак в комментарии корреспонденту Infopro54 также отметила рост популярности инъекционных процедур в косметологии в Новосибирской области.

— В первую очередь, это связано с информативным потоком из социальных сетей и телевидения. Благодаря этому инъекции красоты становятся частью обыденности, а ни событиями из далекого мира звезд. Во-вторых, все больше людей стремится выглядеть красивее и моложе. И мужчины не исключение. Да и корейское веяние ухода за кожей внесло свой очень даже ощутимый вклад. Корея лидирует в развитии косметологических инновационных аппаратов и препаратов, как профессиональных, так и домашних, — пояснила косметолог.

По данным 2ГИС, в Новосибирске услуги косметолога предлагают 1255 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что искусственный интеллект в Новосибирске обучают косметологии.