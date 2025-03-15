В феврале интерес к новостройкам в Новосибирске вырос на 23%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимости» на основе анализа первичного рынка в 41 российском городе.

По данным экспертов, заинтересованность потребители проявляют ко всем видам недвижимости. Например, просмотры по однокомнатным квартирам на платформе увеличились на 46%, на двухкомнатные — на 12%, на трехкомнатные квартиры — на 30%, на студии — на 21%.

По данным независимого аналитики новосибирского рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, навес квартир в новостройках составляет 60 тысяч лотов, еще около 16 тысяч квартир находятся у инвесторов. Кроме того, по его словам, Новосибирская область два месяца подряд попадает в топ-5 регионов по выводу на рынок новых проектов.

— В феврале 2025 года застройщики Новосибирской области вывели на рынок новостроек 2 080 квартир суммарной площадью 122 тысячи квадратных метров — это 5 место в рейтинге регионов РФ, — говорит эксперт.

Аналитики «Авито Недвижимости» отмечают, что столица Сибири оказалась в числе 14 городов, где в целом цены на квартиры снизились на 1%. Студии в новостройках в мегаполисе подешевели на 4%. По данным ежемесячного мониторинга портала «МИР КВАРТИР», средняя цена предложения квадратного метра в Новосибирске в новостройках в феврале составила 161,9 тыс. рублей (+1,2%). Средневзвешенная цена продажи — 152,2 тыс. рублей (-6%).

Впрочем, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев уверен, что несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости ожидать снижения цен на новостройки не стоит. Причин тому несколько.

— Во-первых, в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья. Во-вторых, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств, — говорит он.

Эксперт добавил, что одним из самых актуальных инструментов снижения финансовой нагрузки при покупке новостройки сегодня остаются рассрочки.

По данным Сергея Николаева, на конец февраля 2025 года продажа квартир в рассрочку доступна в 92% новостроек Новосибирска.

— Сейчас ипотечные платежи на первичном и втором рынках сравнялись, а квартира от инвестора стоит на 20-25% дешевле. Поэтому у застройщика остался один реальный привлекательный инструмент продаж — рассрочка, — уверен эксперт.

В тоже время Николаев отмечает, что в феврале 2025 года на рынок Новосибирска вернулась массовая семейная ипотека. У лидеров она составляет до 80% продаж.

Ранее редакция сообщала, что в феврале в Новосибирске продано 88 апартаментов. 97% продаж разделили пять застройщиков.