Рекламодателям

Интерес к новостройкам в Новосибирске вырос на 23%

  • 15/03/2025, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
Интерес к новостройкам в Новосибирске вырос на 23%
Цены немного снизились, но эксперты считают, что это ненадолго

В феврале интерес к новостройкам в Новосибирске вырос на 23%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимости» на основе анализа первичного рынка в 41 российском городе.

По данным экспертов, заинтересованность потребители проявляют ко всем видам недвижимости. Например, просмотры по однокомнатным квартирам на платформе увеличились на 46%, на двухкомнатные — на 12%, на трехкомнатные квартиры — на 30%, на студии — на 21%.

По данным независимого аналитики новосибирского рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, навес квартир в новостройках составляет 60 тысяч лотов, еще около 16 тысяч квартир находятся у инвесторов. Кроме того, по его словам, Новосибирская область два месяца подряд попадает в топ-5 регионов по выводу на рынок новых проектов.

— В феврале 2025 года застройщики Новосибирской области вывели на рынок новостроек 2 080 квартир суммарной площадью 122 тысячи квадратных метров — это 5 место в рейтинге регионов РФ, — говорит эксперт.

Аналитики «Авито Недвижимости» отмечают, что столица Сибири оказалась в числе 14 городов, где в целом цены на квартиры снизились на 1%. Студии в новостройках в мегаполисе подешевели на 4%. По данным ежемесячного мониторинга портала «МИР КВАРТИР», средняя цена предложения квадратного метра в Новосибирске в новостройках в феврале составила 161,9 тыс. рублей (+1,2%). Средневзвешенная цена продажи — 152,2 тыс. рублей (-6%).

Впрочем, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев уверен, что несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости ожидать снижения цен на новостройки не стоит. Причин тому несколько.

— Во-первых, в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья. Во-вторых, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств, — говорит он.

Эксперт добавил, что одним из самых актуальных инструментов снижения финансовой нагрузки при покупке новостройки сегодня остаются рассрочки.

По данным Сергея Николаева, на конец февраля 2025 года продажа квартир в рассрочку доступна в 92% новостроек Новосибирска.

— Сейчас ипотечные платежи на первичном и втором рынках сравнялись, а квартира от инвестора стоит на 20-25% дешевле. Поэтому у застройщика остался один реальный привлекательный инструмент продаж — рассрочка, — уверен эксперт.

В тоже время Николаев отмечает, что в феврале 2025 года на рынок Новосибирска вернулась массовая семейная ипотека. У лидеров она составляет до 80% продаж.

Ранее редакция сообщала, что в феврале в Новосибирске продано 88 апартаментов. 97% продаж разделили пять застройщиков.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

158

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : новостройки недвижимость


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков»

Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

Мы переживаем исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Работодатели Новосибирска следят за сотрудниками в офисах через камеры
15/03/25 16:30
Бизнес Общество ПроБизнес
Интерес к новостройкам в Новосибирске вырос на 23%
15/03/25 15:30
Недвижимость
Новосибирцев предупредили о мошенничестве с выкупом несуществующих посылок
15/03/25 14:30
Право&Порядок
У новосибирских мужчин растет спрос на инъекции красоты
15/03/25 13:30
Общество
Студентам СГУПС, купившим дипломы, определили условия пересдачи в Новосибирске
15/03/25 12:30
Образование Общество Право&Порядок
Новосибирцы получили налоговые вычеты почти на 4 млрд рублей
15/03/25 11:30
Общество Финансы
Доли в 700 земельных участках в Новосибирской области пересчитают
15/03/25 10:30
Власть Недвижимость Общество
Российские дилеры просят льготные автокредиты
15/03/25 9:30
Две новосибирские компании снова займут деньги на бирже
14/03/25 18:30
Бизнес Финансы
Студенты более чем из 30 стран мира учатся на медиков в Новосибирске
14/03/25 18:00
Медицина Общество
Венера появится над Новосибирском с 17 по 25 марта дважды в сутки
14/03/25 17:30
Общество
Логистический проект за 2 миллиарда рублей под Новосибирском тормозит дорога
14/03/25 17:00
Бизнес Власть Общество
ФАС предписала исключить из тарифов 1,1 млрд рублей в Новосибирской области
14/03/25 16:45
Финансы Экономика
Плюсовые температуры установятся на выходных в Новосибирске
14/03/25 16:00
Общество
Новосибирский бизнес оценил работу с естественными монополиями
14/03/25 15:30
Бизнес ПроБизнес
Новосибирские мошенники крадут данные, показывая «фото умершего»
14/03/25 14:30
Общество Право&Порядок
Продажи китайских автомобилей снижаются, а отечественных — растут
14/03/25 13:30
И смешно, и грустно: инженеры в Новосибирске предпочитают работать курьерами
14/03/25 13:00
Бизнес Общество
СГК понижает температуру в домах новосибирцев
14/03/25 12:30
Общество
VIP-club: столичный гость, рост бизнеса, новый журнал и новые идеи ― Новосибирск растет и развивается
14/03/25 12:23
Бизнес
Популярное
Новосибирский эксперт рассказал, как уменьшить плату за ЖКХ
14/03/25 16:30
На Госуслугах появилась новая функция для иностранных граждан
14/03/25 11:00
Новосибирец похитил ювелирку на семь миллионов, используя одеяло и удочку
12/03/25 14:30
Более двух десятков животных незаконно отстрелили под Новосибирском в 2025 году
11/03/25 11:00
Глава Союза отцов прокомментировал избиение девочки-квадробера в Новосибирске
10/03/25 18:30
Почти 30 мигрантов воспользовались указом Путина в Новосибирске
10/03/25 14:30
Новости компаний
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38
Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций
12/03/25 16:11
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05
Банк Уралсиб в Новосибирске провел волонтерскую акцию по сбору помощи животным
5/03/25 9:05
Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов
3/03/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска