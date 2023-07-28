Новосибирцев предупредили о мошенниках, предлагающих летний отдых детей

Региональное министерство образования предупреждает новосибирцев о новом способе мошенничества. Выявлены случаи обманов граждан мошенниками, которые «специализируются» на детском отдыхе.

— Мошенники звонят педагогам, представляются сотрудниками молодежных организаций (они очень хорошо информированы, убедительны и доброжелательны) и предлагают ученикам (при этом называют конкретного ребенка и все его достижения) поехать на смену в известный детский центр, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мошенники просят телефон родителей, рассказывают, какие документы нужны. Затем называют адрес, где будет организован общий сбор и куда родители должны ребенка привезти.

По утверждению преступников, путевка абсолютно бесплатная. Есть одно условие: якобы родители должны обеспечить доставку ребенка до лагеря, и билеты необходимо выкупить у них (это удобнее, быстрее и дешевле).

В министерстве настоятельно рекомендуют запрашивать официальные документы.

Ранее редакция сообщала еще об одной новой схеме мошенничества. Теперь аферисты не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России.