Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества

Специалисты Банка России выявили новую схему обмана граждан., сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Теперь аферисты не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России.

Отмечается, что письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.

— Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием – меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru. Из-за доверия к такому электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой, — говорят специалисты Сибирского Банка России.

После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников.

— Банк России не приглашает граждан на личный прием по своей инициативе, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетами. По любым банковским вопросам человек сам должен позвонить в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации, — рассказал Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Если человек записывался на прием в Банк России, но получил подобное приглашение, не следует на него реагировать и рекомендует удалить сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России.

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