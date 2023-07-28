В Новосибирской области домашние пчелы до смерти закусали собаку

В селе Сидоровка Колыванского района пенсионер развел у себя в огороде пчел. Теперь от полосатых насекомых не могут спастись ни его соседи, ни их питомцы. Одна собака после покусов умерла, пишет цифровое издание КП-Новосибирск.

По словам местной жительницы Юлии Бабушкиной, 21 июля в своей ограде она увидела стаю пчел, которые уже кинулись на собак. Кроме того, они успели покусать саму Юлию, пока она бежала к своему дому, а также ее сестру и дочь.

— Места укусов горели и болели несколько дней. Псы после всего лежали и не шевелились. К вечеру они оправились, но самый маленький не выдержал — умер. Второй еще жив. На следующий день пчелы вылетали еще раз, покусали мою соседку, ее сына и собаку, — рассказала Юлия.

Пострадавшие обращались с жалобами к главе администрации, но никаких мер принято не было. Урезонить соседа тоже не получается.

В администрации Сидоровского сельсовета изданию пояснили, что пчелы у пенсионера живут всего неделю, при этом он не значится как профессиональный пчеловод, просто любитель.

На сегодняшний день пострадавшие сельчане написали заявления в полицию. По сведениям регионального ГУ МВД, сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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