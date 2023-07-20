Новосибирские врачи спасли жительницу Мариуполя с осколочным ранением

Пациентке осколком рассекло артерию – под коленом образовалась большая пульсирующая гематома. Риск ампутации был очень высок. На месте ей провели экстренную операцию, потребовалась вторая.

Врачи Республиканского клинико-диагностического центра министерства здравоохранения Республики Удмуртии (Ижевск), куда попала женщина, связались с новосибирскими хирургами по интернет-связи. В НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) взялись завершить начатое лечение. Выполнили бедренно-подколенное протезирование поврежденной артерии с помощью шунта из соседней вены.

— Пациентка относилась к группе повышенного риска. Но и обращение, и поездка в Новосибирск были оправданы, — объясняет заведующий кардиохирургическим отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Центра Мешалкина Павел Владимирович Игнатенко. — С точки зрения открытой хирургии подколенная зона довольно проблемная. При повторном доступе очень высок риск повредить нервы, вены. Наш опыт позволял выполнить такое вмешательство. Чтобы минимизировать травмы, мы решили проблему с помощью эндоваскулярных технологий через один прокол.

Кровообращение в мягких тканях голени и стопы восстановлено полностью. Пациентку выписали уже на третьи сутки после операции. Лечение провели бесплатно.