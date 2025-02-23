Сокращение предметов ОГЭ для девятиклассников одобряют 33% новосибирцев

Новосибирцы неоднозначно относятся к идее сократить количество предметов ОГЭ для 9-классников, желающих поступить в колледж. К таким выводам пришли эксперты SuperJob по итогам опроса.

За изменение порядка Государственной итоговой аттестации (ГИА) выступают 33% опрошенных. А 21% респондентов считают, что экзамены по выбору следует отменить и для 10-классников. Причем чаще всего эту инициативу поддерживают женщины.

Однако 23% новосибирцев высказались за сохранение прежних четырех экзаменов. Мужчины поддерживают эту идею чаще женщин (29% против 17%). По их мнению, идея сократить количество экзаменов является попыткой создания малообразованной рабочей массы. Столько же горожан затруднились с ответом.

— Эта идея ставит людей в неравное положение и дает дополнительный стимул тем, кто плохо учится в школе, идти и дальше по пути наименьшего сопротивления. С другой стороны, почти нулевая стоимость что этого образования, что результатов этих экзаменов, поэтому от перемены мест слагаемых результат не особо изменится, — считают они.

Напомним, в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который оставляет только два обязательных экзамена для сдающих ОГЭ: русский язык и математика. Еще два предмета по выбору им сдавать не придется. Но такую возможность могут предоставить только тем школьникам, которые собираются уйти после девятого класса и поступать в колледжи, техникумы и профессиональные училища. Для тех, кто идет в 10 класс, сохранятся четыре экзамена для получения аттестата.

В 2025 году предлагается запустить новую систему только в пяти регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии.

По итогам 2024 года дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума. На одного соискателя приходится почти пять вакансий. Расчетный дефицит кадров в Новосибирской области на три года — 100 тысяч человек. Из них 70% со средним профессиональным образованием.

Ранее редакция сообщала, что большинство новосибирцев поддерживает идею введения обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за счет бюджета. Введение штрафов для тех, кто не хочет работать по специальности вызывает споры.