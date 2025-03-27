Новосибирцев предупредили о появлении мошенников в домовых чатах

Жители России столкнулись с новой и опасной схемой мошенничества, которая становится всё более распространённой. Злоумышленники регистрируются в домовых чатах, представляясь жильцами, и размещают объявления с фишинговыми ссылками.

В МВД рассказали, как действует схема: злоумышленники публикуют объявления в чатах, обещая отдать ненужную технику или мебель бесплатно. Накануне встречи они извиняются и говорят, что могут отправить товар только с курьером. Для оформления доставки предлагают перейти по ссылке.

Когда пользователь переходит по ссылке, его телефон заражается вредоносным программным обеспечением. Оно крадёт персональные данные и предоставляет мошенникам доступ к платёжным средствам.

Злоумышленники эксплуатируют доверие пользователей к «соседям», отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

— Люди привыкли считать такие чаты безопасным пространством, где участники действительно проживают в одном доме или районе. Однако киберпреступники легко встраиваются в такие сообщества, создавая правдоподобные объявления и выстраивая доверительную коммуникацию, что снижает бдительность жертв. Опасность данной схемы заключается в том, что пользователь сам переходит по вредоносной ссылке, считая, что оформляет удобную доставку. В результате на его устройство загружается вредоносное ПО, которое может похищать логины, пароли, банковские данные и даже перехватывать SMS-коды для авторизации,— пояснил депутат.

Чтобы защититься от подобных атак, необходимо соблюдать правила кибергигиены:

не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их присылает «сосед» из чата;

самостоятельно проверять информацию о курьерских сервисах;

не вводить личные данные на незнакомых сайтах.

Кроме того, рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для банковских и других критически важных сервисов. Это позволит предотвратить доступ злоумышленников к финансам даже в случае утечки данных.

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