Первые отечественные базовые станции запустили в Новосибирской области

В Новосибирской области начала работу первая пара российских базовых станций «ИРТЕЯ», о чем сообщила цифровая экосистема МТС. Установка нового оборудования позволит расширить охват сети LTE в нескольких селах, расположенных в западной и центральной частях области.

Базовые станции отечественного производства введены в эксплуатацию в селах Ужаниха и Воробьево. Теперь сетью покрыты важные объекты инфраструктуры, включая образовательные и медицинские учреждения, а также подъездные пути.

Как отметил Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, регион стал одним из первых в тестировании российских базовых станций. Подчеркивается, что данное оборудование способно эффективно функционировать как в городах, так и в малонаселенных сельских районах.

В настоящее время российское оборудование уже используется в семи регионах Сибири. Планируется, что до конца 2025 года будет введено в эксплуатацию еще 1000 базовых станций, причем более 80 из них будут расположены в Сибирском федеральном округе.