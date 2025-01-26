Новосибирцев предупредили о прекращении работы почти 20 телеканалов

С 27 января по 2 февраля в городе и некоторых районах Новосибирской области возможны перерывы трансляции теле- и радиосигнала. Перебои связаны с проведением профилактических работ, требующих отключения передающего оборудования. Об этом сообщили в РТРС-Новосибирск.

Вещание прекратится почти на 20 каналах, которые входят в два мультиплекса цифрового телевидения. Среди них 10 обязательных бесплатных каналов: Первый, «Россия 1», «5-й канал» и другие.

Работы запланированы преимущественно на утреннее время. Однако они могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Напомним, в 2023 году телебашня в Новосибирске, высота которой составляет 196 метров, засверкала неоновыми огнями. Работы по проектированию и монтажу гирлянд обошлись РТРС почти в 23 млн рублей. Оформление телевизионных вышек и башен — большая федеральная программа Российской телерадиосети, которая реализуется уже более 10 лет. Сегодня такая подсветка имеется более чем в 70 городах центральной России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

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