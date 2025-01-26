«СберТройка» ответила на претензии прокуратуры по работе карт в Новосибирске

Оператор автоматизированной системы учета и оплаты проезда в транспорте Новосибирска «СберТройка» прокомментировал предостережение прокуратуры по поводу проблем с оплатой по транспортным картам.

В компании рассказали, что договором, который был подписан с мэрией, прописаны четкие условия. Одним из них предусмотрена замена всех активных транспортных карт за счет компании, если не поддерживается их рабочее состояние.

На сегодняшний день в регионе открыты 5 центров обслуживания пассажиров. Уже запланировано открытие еще одного, в городе Искитим.

Увеличивается и количество точек приема наличных платежей. Кроме того, новосибирцам доступно пополнение карты через мобильные приложения нескольких крупных банков.

Остаток на счете карты можно через мобильное приложение «Моя Тройка», в центрах обслуживания населения, личном кабинете пассажира или на чеке при оплате проезда, сообщает НГС.

Из-за проблем с оплатой через терминалы «СберТройки» было решено применить переносные терминалы для удобства пассажиров. В часы пик контролёры на станциях «Площадь Маркса» и «Площадь Ленина» пропускают людей с помощью таких терминалов.

Напомним, что с 1 января 2025 года весь общественный транспорт в Новосибирске перешел на систему оплаты проезда «СберТройка». Практически сразу начались проблемы. Новосибирцы сообщают, что социальные карты не срабатывают в метро и льготникам приходится оплачивать проезд.

Владельцы обычных транспортных карт, которые ранее экономили около рубля с каждой поездки, отмечают, что вынуждены отказываться от экономии и рассчитываться банковскими картами. Многие горожане интересуются, почему именно в Новосибирске возникла такая проблема с переходом на карты нового оператора, который работает во многих городах России уже долгие годы и о приходе которого в Новосибирск было известно, как минимум, за год.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Проблемы в работе автоматизированной системы учета оплаты обсудили на совещании с участием минтранса и СберТройки. На нем надзорное ведомство предостерегло замминистра транспорта региона Евгения Тюрина и руководство ООО «СберТройка» о недопустимости нарушений действующего законодательства.

Ранее редакция сообщала, что срок приема документов на проектирование метро в Новосибирск снова продлили. Перенос сроков происходит второй раз.