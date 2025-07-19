Новосибирцев предупредили об опасности кондиционеров 

Кондиционеры создают комфортную температуру, особенно в жару. Но их неправильное использование может привести к инфекциям дыхательных путей, сообщили в управлении Роспотребнадзора Новосибирской области.
Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо соблюдать несколько правил:
По данным «Яндекс Аренды», в июне 2025 года в Новосибирске увеличилось количество квартир на долгосрочную аренду с современной бытовой техникой: со стиральной машиной — на 50,8%, с проведенным интернетом — на 40,5%, с телевизором — на 20,1%, с кондиционером — на 12,8%.
Ранее редакция сообщала о том, что стоимость обслуживания автомобильного кондиционера в России резко выросла. Из-за жаркой погоды автовладельцы стали чаще заезжать в автосервис и активнее устанавливать эту климатическую технику.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru