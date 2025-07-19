Новосибирцев предупредили об опасности кондиционеров 

Кондиционеры создают комфортную температуру, особенно в жару. Но их неправильное использование может привести к инфекциям дыхательных путей, сообщили в управлении Роспотребнадзора Новосибирской области.

Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо соблюдать несколько правил:

Регулярно проверять оборудование, чистить фильтры и всю систему кондиционера согласно инструкции производителя. Это предотвратит размножение бактерий;

Оставлять окна открытыми для притока свежего воздуха и делать влажную уборку;

Следить за влажностью в помещении. Оптимальный уровень — 40–60%;

Избегать резких перепадов температуры между улицей и кондиционером.

По данным «Яндекс Аренды», в июне 2025 года в Новосибирске увеличилось количество квартир на долгосрочную аренду с современной бытовой техникой: со стиральной машиной — на 50,8%, с проведенным интернетом — на 40,5%, с телевизором — на 20,1%, с кондиционером — на 12,8%.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость обслуживания автомобильного кондиционера в России резко выросла. Из-за жаркой погоды автовладельцы стали чаще заезжать в автосервис и активнее устанавливать эту климатическую технику.