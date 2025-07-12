Число съемных квартир с дополнительной техникой выросло в Новосибирске

В Новосибирске в июне 2025 года увеличилось количество квартир на долгосрочную аренду с современной бытовой техникой, сообщили в «Яндекс Аренда». По данным аналитиков, за последний год в городе в 1,6 раза (или на 59,1%) вырос объем предложения по всем категориям жилья, включая однокомнатные, двухкомнатные и многокомнатные варианты. При этом количество сдаваемых квартир со стиральной машиной увеличилось на 50,8%, с проведенным интернетом — на 40,5%, с телевизором — на 20,1%, с кондиционером — на 12,8%. Единственный формат, который показал снижение предложения — квартиры с посудомоечными машинами (-25,6%).

В среднем стоимость квартиры со стиральной машинкой, телевизором и подключенным интернетом составляет 35 тысяч рублей, с кондиционером — 40 тыс. рублей, а с посудомоечной машиной — 45 тыс. рублей.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, число квартир с дополнительными опциями на рынке долгосрочной аренды Новосибирска растет на фоне увеличения экспозиции в целом.

— Всего в городе представлены лишь единичные варианты жилья без меблировки, в основном это полностью оснащенное базовым и дополнительным набором мебели жилье. Некоторые квартиры предполагают и дополнительные технологические решения, повышающие комфорт проживания арендатора. Среди них — система «умный» дом, голосовой помощник, устройства очистки воздуха, сушильная машина и прочие опции, — отметил он.

В аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что в июне 2025 года в числе наиболее популярных климатических девайсов были сплит-системы с опциями охлаждения и обогрева, настольные и напольные вентиляторы, а среди обогревателей лидировали уличные варианты для дач, а также напольные радиаторы.

По данным аналитиков, количество покупок кондиционеров и вентиляторов в регионе в июне 2025 года выросло на 10% по сравнению с июнем 2024 года. При этом медианная цена на них составила 36 802 рублей (+10%) и 3 914 рублей (+11%) соответственно.

А вот обогреватели новосибирцы покупали на 25% реже, чем в июне 2024 года. Медианная цена была на уровне 4 018 руб, что на 5% выше уровня прошлого года.

Стоит отметить, что на рынке Новосибирска продолжает расти количество непроданных квартир в новостройках. На начало июня у застройщиков зависли 76,6 тысяч лотов. Это 5,1 тысяч больше, чем на начало 2025 года, констатировал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным сервиса «Объектив.РФ», средний бюджет квартиры-студии в Новосибирске на сегодняшний день составляет 5,74 млн. рублей. Однокомнатная квартира обойдется новосибирцам в 7,45 млн. рублей, двухкомнатная в 10,9 млн. рублей, а крупнометражное жилье — от 13,9 млн рублей.

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